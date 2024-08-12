Носки или шкарпетки: как правильно называть этот предмет одежды на украинском

Носок vs шкарпетка: разница, которую стоит знать

В украинском языке существует множество слов, которые настолько прочно вплелись в нашу повседневную речь, что их сложно заметить и заменить. Одним из таких примеров есть слово "носки".

Мало кто задумывается над тем, как правильно назвать этот привычный предмет одежды – "шкарпетки" или носки? Кажется, это просто синонимы, но на самом деле в украинском языке они имеют разное значение.

Носок: часть, а не целое

Большинство ошибочно употребляют слово "носок" для обозначения всего предмета одежды. Но на самом деле "носок" – это лишь часть "шкарпетки" или обуви. У каждой "шкарпетки" есть носок. Носок – это передняя часть "шкарпетки", а также носок в обуви и часть ступни. То есть "носок" – это не сам предмет, а его деталь.

Шкарпетка: правильное название

Если "носок" – это часть, то как правильно назвать весь предмет одежды? Словарь утверждает, что в украинском языке для этого используется слово "шкарпетка". Оно имеет итальянское происхождение от "skarpetta", что означает "сапожок". Интересно, что в нашем языке есть еще одно благозвучное слово для обозначения носков, сплетенных из шерсти, – "капчури".

Словарь украинского языка (СУМ-20) подтверждает, что "носок" – это передняя часть ступни или обуви, а также уменьшенная форма слова "нос". Хотя в разговорной речи "носок" иногда употребляется для носков, это не верно с точки зрения литературного языка.

Кроме "шкарпеток", в словарях синонимов можно найти и другие варианты, такие как "короткі панчохи" і "панчішки". Однако последнее слово чаще употребляется как уменьшенно-ласкательное к "чулку".

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