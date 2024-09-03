Как сказать "продлёнка" на украинском, чтобы не резало слух
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Слово "продленка" стало привычным в повседневной жизни
Современный украинский язык сталкивается с многочисленными вызовами, среди которых влияние суржика и заимствований из других языков. Одним из примеров является малоприятное слово "продленка".
Сегодня редко можно услышать официальное словосочетание "група продовженого дня" — его вытеснило заимствование из русского, которое стало широко распространенным в быту. Это короткое и удобное слово, однако оно не только не соответствует нормам украинского языка, но и загромождает его.
Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив в своем блоге на BBC объяснял, как правильно перевести "продленку" на украинский язык. Он предложил простое и благозвучное решение: заменить это слово правильным украинским вариантом — "група продовженого дня".
Почему это важно? Дело в том, что нормы речи формируют культуру нашего общения. Когда в детских садах и начальных школах учителя и воспитатели пользуются калькированными или суржиковыми словами типа "продльонка" или даже "продленка", они бессознательно передают эти языковые недостатки детям. В результате такие слова распространяются среди родителей и школьников, закрепляясь в речи.
Грамотная речь – это основа нашей культурной идентичности. Она должен быть чистой и правильной, особенно в образовательных учреждениях, где формируется сознание детей. Поэтому крайне важно использовать нормативные речевые конструкции, способствующие развитию речевой культуры. А следовательно, детей оставляем не на "продльонке", а в "групі продовженого дня" — это не только правильно, но и гораздо благозвучнее.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть школьные принадлежности на украинском языке. Ведь школа – важный этап в жизни каждого человека.