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Как сказать "продлёнка" на украинском, чтобы не резало слух

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Как избежать суржика
Как избежать суржика. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Слово "продленка" стало привычным в повседневной жизни

Современный украинский язык сталкивается с многочисленными вызовами, среди которых влияние суржика и заимствований из других языков. Одним из примеров является малоприятное слово "продленка".

Сегодня редко можно услышать официальное словосочетание "група продовженого дня" — его вытеснило заимствование из русского, которое стало широко распространенным в быту. Это короткое и удобное слово, однако оно не только не соответствует нормам украинского языка, но и загромождает его.

Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив в своем блоге на BBC объяснял, как правильно перевести "продленку" на украинский язык. Он предложил простое и благозвучное решение: заменить это слово правильным украинским вариантом — "група продовженого дня".

Почему это важно? Дело в том, что нормы речи формируют культуру нашего общения. Когда в детских садах и начальных школах учителя и воспитатели пользуются калькированными или суржиковыми словами типа "продльонка" или даже "продленка", они бессознательно передают эти языковые недостатки детям. В результате такие слова распространяются среди родителей и школьников, закрепляясь в речи.

Грамотная речь – это основа нашей культурной идентичности. Она должен быть чистой и правильной, особенно в образовательных учреждениях, где формируется сознание детей. Поэтому крайне важно использовать нормативные речевые конструкции, способствующие развитию речевой культуры. А следовательно, детей оставляем не на "продльонке", а в "групі продовженого дня" — это не только правильно, но и гораздо благозвучнее.

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