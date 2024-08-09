Відносини, взаємини или стосунки: как правильно называть на украинском "отношения"

Какие термины следует выбирать в разных контекстах, чтобы избежать путаницы в общении

Русское слово "отношение" (во множественном числе "отношения") имеет несколько украинских соответствий. А это часто приводит к путанице, потому что не все знают, как правильно использовать эти термины.

Итак, как различать эти понятия во избежание речевых ошибок? Это не только улучшит ваше общение, но и будет способствовать более глубокому пониманию украинского языка.

Відносини

Слово "відносини" используют преимущественно для описания общественных связей. Это могут быть связи между странами, организациями, а также разные типы отношений: экономические, политические, международные, семейные и правовые. Например, мы можем говорить об экономических, рыночных, политических, общественных, международных отношениях между государствами или семейных отношениях.

Взаємини

Термин "взаємини" касается личных связей между людьми. Это могут быть родственные связи, а также отношения между мужчиной и женщиной или между детьми. К примеру, взаимоотношения между друзьями или взаимоотношения в семье.

Стосунки

Слово "стосунки" охватывает связи между людьми, а также между абстрактными понятиями, государствами или организациями. Это могут быть отношения с коллегами, межгосударственные отношения или внебрачные отношения. Например, мы можем сказать, что межгосударственные "стосунки" стали напряженными. Выясняют также "стосунки", а не "відносини".

Ставлення

Слово "ставлення" описывает характер обращения с кем-то или чем-то. Это может быть внимательное отношение к пациентам или пренебрежительное отношение к старшим. Такое употребление подчеркивает эмоциональный аспект отношений.

Відношення

Термин "відношення" употребляется в научных или технических контекстах, в частности, в физических, химических или математических терминах. Например, мы можем говорить об арифметическом "відношенні" или синтаксическом "відношенні".

Примеры употребления без "отношений"

Вот несколько примеров, которые помогут избежать путаницы, если не знаете, какой подходящий выбрать:

Благожелательное отношение к кому – ласка, прихильність до кого.

Непочтительное отношение – неповага до кого.

Враждебные отношения – ворожі стосунки, ворожнеча.

Высказывать свое отношение к чему-либо – висловлювати свій погляд на що.

Во всех отношениях – з усіх боків, з усякого погляду.

Следует отметить, что термины "взаємовідносини" та "взаємостосунки" являются русизмами Ух и в украинском языке употреблять их не стоит. Вместо этого используйте "взаємини" або "стосунки", в соответствии с контекстом.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно обращаться к незнакомым людям на украинском языке. Украинский язык богат вежливыми формами обращений, которые подчеркивают уважительное отношение к собеседнику.