Кто будет закрывать школы и что делать с укрытиями: в МОН ответили на часто задаваемые вопросы о "Школе офлайн"

Нововведения будут ждать как учеников, так и учителей

Министерство образования и науки Украины планирует вернуть как можно больше учеников в оффлайн обучение, пересмотреть сеть дистанционных школ и изменить систему для украинских школьников за рубежом. Однако еще до полного внедрения программы "Школа офлайн" оно столкнулось с критикой педагогов и родителей.

Как министерство планирует решать эту и другие проблемы, "Телеграф" спросил у первого заместителя министра образования и науки Украины, Евгения Кудрявца.

Не всюду дистанционное образование имело плохие результаты

— Одна из причин, почему министерство внедряет программу "Школа офлайн", заключается в значительном ухудшении успеваемости учащихся во время дистанционного обучения. Но есть регионы, например, Луганщина, которые работали полностью онлайн и имеют высокие результаты НМТ. Как это оценивает министерство?

— Это комплексный вопрос, не ограничивающийся только результатами национального мультипредметного теста (НМТ) онлайн этого или предыдущих лет. НМТ в первую очередь оценивает знание ученика с точки зрения соответствия программе и стандартам. Однако качество образования включает не только знания, но и умение применять их на практике, развитые софт-скилы, навыки социализации и умение работать в команде. Все эти компоненты оказывают существенное влияние на то, каким будет гражданин в будущем и как образование повлияет на его жизнь.

Мы наблюдаем изменения в качестве образования уже продолжительное время. Научные исследования, в частности результаты PISA (Programme for International Student Assessment, или Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. — Ред .) 2022 года, показали срез образовательных потерь, вызванных, в частности, дистанционным образованием во время пандемии. Сегодня у нас есть дети, которые учились онлайн уже четыре года подряд, начиная с пандемии. Хотя высокие результаты НМТ положительны, они не отражают полной картины.

Также нужно учитывать статистические отличия, например, разницу в количестве учащихся между Киевом и Луганской областью. Поэтому необходимы более глубокие исследования, чтобы понять, какие факторы повлияли на эти результаты. Возможно, это были дополнительные занятия, репетиторы или пребывание учеников в разных регионах или даже за рубежом.

И сегодня очень важно, что онлайн-образование является предметом мировых исследований. Всемирный банк исследовал убытки дистанционного образования для всего мира, включая проседание мировой экономики почти на 17 трлн долларов, а также глобальные последствия COVID-19 и влияние дистанционного обучения на это. Это долгосрочные изменения, которые мы ожидаем и видим, поскольку дети не готовы к полноценной социализации в университетах и реальной жизни.

Будет ли подвоз учеников к укрытиям

— Вы говорили, что реальная потребность в укрытиях для школ в восьми прифронтовых и приграничных с Россией регионах составляет 14 млрд. гривен, а выделенная правительством на укрытие субвенция — 2,5 миллиарда. Для этого рассматривается вариант строительства одного укрытия на несколько школ общества. Учитывая, что иногда подлет ракеты предшествует воздушной тревоге, действительно ли подвозить детей автобусами является безопасным решением?

— Во-первых, все строящиеся укрытия являются противорадиационными и соответствуют новым стандартам безопасности. В рамках новой субвенции планируют завершить строительство 57 укрытий к концу этого года. Подвоз учеников организован с учетом требований безопасности, согласованных с соответствующими силами обороны и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. Важно понимать, что подвоз будет осуществляться в пределах одной территориальной общины и не во время воздушной тревоги или угрозы.

Дети будут подвозиться на обучение в школу, где уже есть укрытие. Это значит, что они не будут находиться в другой школе в нескольких километрах и ждать подвоза в укрытие во время тревоги. Все строящиеся укрытия рассчитаны на длительное пребывание и соответствуют современным стандартам. Поэтому дети могут безопасно учиться и находиться в этих укрытиях в случае угрозы. С другой стороны, когда мы говорим о "подземных школах", это также означает, что укрытие можно использовать в качестве учебных помещений, что дополнительно повышает уровень безопасности.

— То есть автобусы будут подвозить детей только из дома в школу, оборудованную укрытием?

— Вот именно. Подвоз будет организован с места проживания ребенка или с остановки рядом в школу, где есть укрытие. По требованиям ГСЧС, учебное заведение не может функционировать, если в радиусе 500 метров от него нет укрытия.

"Критика новаций была всегда"

— Если родители в регионах, где внедрят подвоз автобусами, не отпустят детей в школу? Как вы планируете общаться с ними? Ведь уже сейчас критика со стороны администрации, школ, детей и самих родителей. Школы говорят, что их лишают права выбора формата обучения. Не думает ли министерство, что возникнет хаос и ссоры?

— Система образования управляется на многих уровнях. Государство формирует общую политику, но управление школами и финальные решения по моделям функционирования принимают органы местного самоуправления, а именно объединенные территориальные общины (ОТГ). Владельцами школ являются именно ОТГ, а не государство, поэтому решение о том, как будет работать школа, принимают на местном уровне.

Мы устанавливаем определенные правила и проводим многочисленные консультации с общинами, школами, местными властями по внедрению этих изменений. И безопасность детей – это первостепенное условие для начала обучения.

Невозможно начать оффлайн обучение, если нет, например, укрытий. Родители, имея возможность отправить ребенка в безопасную школу с офлайн-обучением, принимают соответствующие решения. Конечно, в случаях, когда это невозможно или обоснованы опасения, родители могут выбрать дистанционную форму обучения, соответствующую критериям качества.

Поэтому сегодня мне и Министерству образования и науки Украины абсолютно логично слышать критику тех или иных новаций. Однако все делается для того, чтобы сформировать широкие настройки выбора, исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед обществом. Мы хотим обеспечить украинскую экономику спустя годы. И для этого образование должно давать качественных специалистов. И это все должно быть обеспечено комплексом мер, которые воплощает сейчас МОН, в дальнейшем будут делать общины.

— Однако одно из требований к дистанционным классам — наличие не менее 20 учеников. Некоторые регионы заявляют, что это нереально. Как выйти из такого положения?

— Да, есть такое требование, но оно касается только дистанционных классов. Откровенно, обучение для пяти-шести учащихся в дистанционном формате не обеспечивает полноценного взаимодействия, которое можно получить в обычном классе. Важно не только усвоение материала, но и обмен мнениями, совместное решение задач, взаимодействие с одноклассниками, формирующее навыки социализации, необходимые для дальнейшего успеха.

Исторически норма для малых классов в обычных школах была установлена по причине физической невозможности обеспечить обучение в другом формате в некоторых сельских районах. Сегодня мы можем обеспечить доступ к образованию дистанционно, но это вызывает вопрос к качеству такого обучения.

Мы услышали мнения общин и педагогов со всей страны, поэтому планируем внедрить определенные смягчения этой нормы. Если ни в одной школе общины нельзя собрать 20 учеников для дистанционного класса, этот класс может быть открыт в одной школе без соблюдения нормы. Это для того, чтобы хотя бы одна школа на общину продолжала функционировать. Мы понимаем, что могут быть ситуации, когда требование не может быть выполнено и в таких случаях будем искать индивидуальные решения.

О ситуации с укрытиями в школах

— Относительно имеющихся укрытий. Понятно, что сейчас потребности всех учебных заведений не будут удовлетворены. Как вы говорили, будет какой-то переходный этап, и большинство школ будут продолжать работать либо в дистанционном, либо в смешанном формате, используя уже существующие укрытия. Что вы думаете об условиях там?

— Это важный вопрос, требующий разделения на региональные аспекты. В прифронтовых регионах, где риски очень высоки, обучение офлайн не проводят вообще. Укрытия на первом этаже или более простые укрытия не используют, в частности, в Запорожской, Херсонской или Харьковской областях. В таких регионах простейшие укрытия действительно не предназначены для обучения в течение дня, поскольку риски слишком высоки.

В регионах с более удовлетворительным уровнем безопасности можно использовать более простые укрытия, поскольку ученики будут находиться там лишь в ограниченное время. Количество тревог и угрозы в таких регионах меньше, что позволяет обеспечить определенный уровень обучения, хотя мы понимаем, что качество может пострадать.

Когда мы говорим об укрытиях, которые подходят для постоянного использования и где можно учиться в течение дня, подразумеваются специально оборудованные противорадиационные укрытия. Они обязательны для зон с очень высоким риском.

— Ведет ли министерство переговоры с международными партнерами о срочной помощи и улучшении условий обучения?

Да, мы активно сотрудничаем с международными партнерами: правительствами Литвы, Бельгии, Японии, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО для строительства новых укрытий. Это не всегда срочные решения, поскольку такие объекты должны соответствовать высоким стандартам качества. Мы уже завершили ремонт большинства покрытий, которые можно было отремонтировать, и сейчас сосредотачиваемся на больших стройках и проектах. Также призываем общины подавать заявку на DREAM, поскольку это увеличивает шансы на получение финансирования.

Как восстановят школы после приостановки

— МОН упоминает о временной приостановке работы некоторых школ. Как вы собираетесь сохранить образовательную сеть?

— Решение о приостановлении и возобновлении работы школ принимает община, являющаяся учредителем учебного заведения. Эти решения базируются на фактическом наличии учащихся и условиях для возобновления образовательного процесса. Я верю, что одной из главных предпосылок для возобновления работы школ является наша победа, которая позволит украинским семьям вернуться домой и возобновить обучение в привычных условиях.

Кроме того, школы могут возобновить свою деятельность, когда у них будет необходима наполняемость классов или же ситуация безопасности будет разрешать и они даже смогут возобновить очное обучение.

— Кроме того, министерство планирует сохранять зарплату учителям в кадровом резерве. Не приведет ли это к появлению "мертвых душ" в системе образования?

— Кадровый резерв — это больше, чем просто сохранение зарплаты. Мы говорим о подготовке учителей к предстоящему восстановлению и развитию образования в деоккупированных регионах. Учителя в резерве будут не только получать зарплату, но и проходить курсы повышения квалификации, изучать новые навыки, что позволит им быть более эффективными в работе с детьми после завершения военного положения.

Это необходимый шаг к будущей интеграции украинского общества и преодолению последствий войны. Поэтому о негативных последствиях, о которых вы говорите, это не приведет.

— Ассистентов учителей и технических работников тоже переведут в резерв? Ведь в школе работают не только учителя.

— Педагогические работники, включая помощников, будут переведены в кадровый резерв. Что касается работников административного характера, решение о них будет принимать соответствующая команда на уровне местных органов управления образованием или самих школ. Это зависит от конкретных потребностей и условий в каждом частном случае.

— Насколько экономически эффективна такая модель? Не лучше ли было бы трудоустраивать этих работников в другие сферы?

— Мы создаем условия, чтобы у учителей был выбор. Если учитель решит перейти в другую школу, где есть дефицит кадров, или продолжить работу дистанционно, у них есть такой выбор. Есть много регионов, где сегодня остро не хватает учителей, и мы предлагаем учителям переехать туда.

Если они решат пойти на рынок труда или сменить профессию , мы сотрудничаем с Государственной службой занятости и Министерством экономики, чтобы сформировать предложения для учителей. Однако если они не выбирают другой путь, государство должно беспокоиться о них и обеспечить их будущее. Кадровый резерв — это важно для будущей деоккупации украинских территорий. Эффективность этого шага не измеряется не только экономическими показателями, но и социальным значением для страны.

Стоят ли усилия реформы в образовании

— Как Министерство образования оценивает эффективность украиноведческого компонента в рамках программы "Школа офлайн"? Желающих ведь мало.

— Во-первых, о заинтересованности в этой части компонента политики "Школы офлайн" мы сможем говорить немного позже .

В прошлом году украиноведческий компонент не являлся частью комплексной государственной политики, которую внедряло Министерство образования и науки Украины. Это была просто опция, которую могли выбирать отдельные родители и дети в пределах своих индивидуальных образовательных траекторий.

Ситуация изменилась в конце весны, когда МОН утвердило рекомендации по перезачету оценок и сокращенные (модифицированные программы). Это значительно облегчило работу учителей и позволило упорядочить признание оценок обучающихся за рубежом.

Надо учесть, что большая часть украинских детей находилась в Польше и Румынии, где еще в прошлом году разрешали не учиться в местных школах и продолжать учиться в украинских. Наверное, половина таких детей училась онлайн в Украине. Сейчас эти страны требуют обязательного очного обучения в местных школах. Поэтому нагрузка на этих детей будет еще больше.

Я от детей и родителей за границей слышу одну и ту же проблему, один и тот же вызов: сочетание обучения в двух системах для получения украинского аттестата. Но для нас важно, чтобы сохранился контакт с Украиной, они получили этот аттестат, поэтому будем активно продвигать и предлагать эту возможность.

— У нас проходит много реформ в образовательной сфере. Как вы оцениваете их влияние на образование? Некоторые учителя считают, что важно сохранить то, что есть, а постоянно реформировать не ОК.

— Это сложный вопрос. Я бы задал встречный вопрос. Или все, что есть, ОК для образования? Мы видим сегодня систему, которую многие годы строили для других задач. И более 30 лет она не выполняла все функции, которые должна выполнять система образования для развития государства.

Поэтому мы проанализировали, что в нашей системе требует срочных изменений, а что может быть сохранено. Наша цель — создать такую систему образования, которая будет отвечать потребностям современной Украины и заложит основы для крепкого мира в будущем. Очевидно, необходимы решительные шаги.

Энергетическая нагрузка

— Эксперт по энергетике Андрей Закревский говорил о периодах повышенного потребления электричества. Сейчас их нет, ведь в школах длятся летние каникулы. Увеличение офлайн школ создаст дополнительную нагрузку на энергосистему?

— Во-первых, у школы есть генераторы, поэтому могут работать и при выключении электроэнергии. Я не являюсь экспертом в распределении нагрузки электроэнергии и влияния образования на энергетическую систему, поэтому не могу точно сказать, какая дополнительная нагрузка создается, когда дети учатся в школах, а не находятся на каникулах.

Однако постоянные расчеты МОН с Министерством энергетики дают основания полагать, что эти вопросы контролируют и сейчас нет информации об угрозах стабильной работе школ. Образовательная нагрузка на энергетическую систему меньше бытовой или промышленной. Поэтому здесь есть определенная манипуляция.

Мы готовимся к возможным отключениям электроэнергии, активно сотрудничаем с донорами и партнерами, чтобы обеспечить дополнительными генераторами те школы, которые еще не имеют такого оборудования. Уже около 80% школ оборудованы генераторами и мы продолжаем работу над этим.