Не учатся, а сидят в укрытиях: родители школьников выступили против отдельных инициатив МОН

Прежде всего речь идет о прифронтовых областях

Родители и учителя достаточно скептически восприняли концепцию "Школа офлайн", внедрение которой недавно анонсировало Министерство образования и науки Украины. В первую очередь из-за вопросов безопасности учебного процесса.

Подробнее о вопросах обучения детей ВПЛ и проблемах учителей, на которых также отразятся нововведения МОН читайте в материале "Телеграфа": "Школа офлайн" — в прицеле критики: почему родители и учителя против новаций МОН

В МОН уверяют, дети будут возвращаться за парты только в тех учебных заведениях, которые оснащены полноценными укрытиями, или в подземные школы. Но темпы, с которыми они строятся, дают повод сомневаться, что это существенно повлияет на ситуацию. К примеру, на конец июня строилось лишь 8 объектов в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Параллельно продолжаются и ремонты в подвалах, которые многие школы приспосабливают под самые простые укрытия. Но их размеры не всегда позволяют всем учащимся одновременно посещать очное обучение. Например, в одной из школ Шостки Сумской области, от которой до российской границы всего 60 км, дети посещают учебное заведение поочередно.

"Расписание подстроено так, чтобы раз в неделю каждый класс провел день в школе, потому что и учителям нужно видеть детей вживую, да и им самим важно общение со сверстниками, — говорит Виктория, что вместе с двумя дочками живет в Шостке. — Бывает, что большую часть дня дети проводят в укрытии. Как-то тревога включалась пять раз, то уже после третьей дети попросили: "Давайте здесь останемся".

"Учитывая количество тревог в Полтавской области и их продолжительность, бывали дни, когда из пяти уроков офлайн за день в итоге выходил максимум один, — рассказала о ситуации в своем городе Алла Заможская — глава общественной организации "Отцы Кременчуга. Полтавщина". — Остальное время дети проводили в подвале. А там мало для всех места, поэтому о непрерывности обучения речь не идет. И все это выглядит местами как профанация".

Также родители из Запорожья и Одессы, с которыми общался "Телеграф", отмечали, что из-за частых тревог и обстрелов они не готовы изменять формат обучения с онлайн на очное.

Как рассказывал Телеграф, в Украине появится новый табель для школьников. Он будет называться "Свидетельство достижений" и будет состоять из двух частей.