Новые правила в оффлайн школах: 10 ответов об укрытиях, автобусах и других сложных вопросах

Нововведения будут ждать как учеников, так и учителей

Сотни тысяч украинских детей остались "по ту сторону экрана" из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны с РФ. Пробелы в знаниях и отсутствие социализации – это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются ученики. Поэтому Министерство образования и науки запустило масштабную инициативу "Школа офлайн", направленную на возвращение детей в классы.

Что ждет тех, кто не сможет посещать образовательное учреждение? Возможны ли закрытия школ, которые не смогут выполнить новые требования? Какие нововведения ждут учителей? "Телеграф" отвечает на 10 ключевых вопросов этой инициативы, которая может изменить будущее украинского образования.

1. Что такое "Школа офлайн" и какова ее цель?

"Школа офлайн" — это комплексная политика Министерства образования и науки Украины, которая реализуется в сотрудничестве с вице-премьером Михаилом Федоровым. Главная цель этой инициативы — вернуть детей в безопасное очное обучение, а там, где это действительно невозможно, создать условия для качественного и эффективного дистанционного образования.

2. Почему возникла необходимость в такой инициативе?

Последние четыре года были очень сложными для украинской системы образования. COVID-19 и война отрицательно повлияли на успеваемость учеников. Исследование PISA-2022 показало, что украинские дети отстают от сверстников из других стран на 1,5–2,5 года обучения.

— Дистанционное образование — одна из причин появления и углубления образовательных потерь у наших детей. Так что такой формат не может быть долгосрочной стратегией для государства, — объясняет Оксен Лесной, министр образования и науки.

Министр образования и науки Оксен Лесной

3. Сколько детей учатся онлайн и какие проблемы это создает?

Сейчас почти 1 миллион детей учатся онлайн: около 600 тысяч в Украине и почти 400 тысяч за рубежом. Дистанционное обучение было неизбежным, но создало ряд проблем.

Украинские дети стали крайне ограничены в социальном содействии. Сидя дома перед мониторами, учащиеся упустили возможность полноценно общаться со сверстниками. А это негативно повлияло на развитие их "мягких навыков" — коммуникабельности, эмпатии, умения работать в команде.

Кроме того, помешает учебному процессу часто становятся технические трудности. В частности, во время обесточений, к сожалению, ставших реальностью для многих регионов Украины, дети просто не могут приобщиться к занятиям.

Доступ к технологиям остается неровным. Министерство образования признает, что не все семьи могут обеспечить детей необходимыми гаджетами для полноценного онлайн-обучения.

И, наконец, в условиях войны возникает проблема безопасности. Когда дети учатся дома, практически невозможно гарантировать, что во время воздушных тревог они своевременно спустятся в укрытие, как это происходит в школах под наблюдением учителей.

4. Каковы основные компоненты политики "Школа офлайн"?

Прежде всего речь идет о создании безопасного пространства для обучения. Это и строительство укрытий в школах, и школьные автобусы для безопасной перевозки учащихся, и обеспечение гаджетами тех, кто все еще будет учиться онлайн.

Второе направление фокусируется на детях, вынужденных переехать из-за войны. Идея проста – дать им возможность учиться там, где они сейчас живут, без привязки к предыдущему месту жительства.

Третий пункт плана – это пересмотр системы дистанционных школ. По мнению МОН, важно обеспечить безопасность детей и учителей, даже если это означает временное закрытие школ и переход на дистанционное обучение.

Однако следует понимать, что смысл приостановки – это возможность возобновить работу. Приостановка позволяет школе возобновить деятельность, когда ситуация изменится: набрался контингент учеников, изменились условия, построено укрытие или получена субвенция для этого. То есть приостановка – это механизм временный.

Отдельное внимание было уделено детям на оккупированных территориях. Для них разрабатываются специальные подходы, чтобы они могли продолжать украинское образование даже в таких сложных условиях.

Наконец, пятое направление касается школьников за границей. Здесь задача сохранить их связь с украинским образованием, чтобы облегчить будущее возвращение домой.

5. Как решат вопросы безопасности детей при очном обучении?

Государство уже выделило 2,5 млрд грн на строительство укрытий, особенно в прифронтовых областях. Это поможет защитить учащихся и учителей в случае опасности.

Чтобы получить средства на укрытие, общины могут подать заявку через систему DREAM. Это удобный способ быстро решить вопрос безопасности в своем районе.

В настоящее время 57 таких проектов уже получили финансирование. Однако потребности значительно больше, ведь нужно построить еще 165 укрытий в 8 прифронтовых и приграничных областях.

Из источников "Телеграфа" известно, что на территориях, приближенных к зоне боевых действий, строят специальные укрытия, рассчитанные на проведение образовательного процесса прямо там. Это обусловлено тем, что удар вражеских ракет может предшествовать сигналу об опасности. Работа в школах там осуществляется сразу под землей, и это полноценные дорогостоящие решения, выдерживающие ракетные или бомбовые удары.

Там, где по причинам безопасности невозможно построить укрытие, общины будут закупать автобусы, чтобы подвозить детей в безопасные места для обучения. На это уже выделен миллиард гривен.

Инклюзивные школьные автобусы в Житомирской области

6. Как изменится система дистанционного обучения?

В то же время, власть работает и над улучшением дистанционного обучения. Чтобы сделать его более эффективным, введены новые правила. Теперь в каждом классе должно быть не менее 20 учащихся. Также важно, чтобы школа имела хотя бы один класс для каждого года обучения.

Интересным новшеством стало группирование учащихся по особым категориям. Теперь находящиеся за рубежом дети на временно оккупированных территориях или в прифронтовых зонах будут учиться в отдельных группах. Такой подход позволит учитывать конкретные потребности каждой группы.

7. Какие возможности предоставляют детям на оккупированных территориях?

Дети на временно оккупированных территориях будут несколько вариантов продолжить образование. Одним из таких вариантов является индивидуальный план обучения, также известный как педагогический патронаж. Это позволит учащимся работать в своем темпе, получая персональную поддержку от учителей.

Если есть возможность, дети могут продолжать обучение в дистанционном классе родной школы. Это поможет сохранить связь с одноклассниками и привычной образовательной средой.

В случаях, когда школа временно прекращает работу, учащиеся смогут перейти в другой класс вместе со своим учителем. Такой подход обеспечит непрерывность учебного процесса и сохранит социальные связи.

8. Как решат вопросы образования детей за границей?

Для детей, которые учатся за границей, внедряют украиноведческий компонент. Чтобы не перегружать этих учеников, будет внедрена сокращенная образовательная программа. Она будет сосредоточена на самых важных аспектах украинского образования и культуры.

Дети смогут совмещать очное обучение в стране пребывания с дистанционным изучением украиноведческих предметов. Это позволит им интегрироваться в новую среду, не утрачивая связи с родиной.

Важным шагом станет перезачисление предметов из иностранных школ. Это означает, что усилия детей в обучении за границей не будут напрасны по возвращении в Украину.

9. Что будет с учителями и зарплатами?

Образовательная система также позаботилась об учителях, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны. Для них разработано несколько вариантов поддержки и продолжения профессиональной деятельности.

Учителей ни в коем случае не будут просто увольнять. Однако одним из важных новшеств является создание кадрового резерва. У учителей, которые временно не смогут работать по специальности, будут иметь возможность получать среднюю зарплату.

Согласно источникам "Телеграфа", среднюю зарплату будут начислять на основании предыдущего периода. То есть учителя в резерве будут получать среднюю заработную плату, которую они имели до перевода.

Кроме того, педагоги в резерве могут проходить дополнительную учебу и повышение квалификации. Такая подготовка поможет им быть готовыми к возвращению в преподавательскую деятельность, когда появится такая возможность.

Для тех учителей, чьи школы временно не работают, но готовы продолжать преподавание, будет предусмотрена возможность перехода в другие учебные заведения. Это решение зависит от наличия вакансий. Однако известно, что в Житомирской и Черновицкой области уже сейчас учителям из других регионов готовы предоставлять жилье и работу.

10. Когда ожидается внедрение "Школы офлайн" и будет ли свет в школах?

По словам Надежды Кузьмичевой, проектной менеджерки "Школы офлайн", часть регионов уже приступила к реализации политик, поэтому МОН ожидает постепенную имплементацию уже с нового учебного года.

МОН понимает, что могут возникнуть некоторые энергетические вызовы. Сейчас есть сдержанные оптимистичные сигналы от энергетических компаний, но правительство готовится к разным сценариям. В случае энергетического кризиса школы могут стать местом, где дети смогут продолжать обучение в тепле и свете.

В любом случае школы постараются снабдить генераторами, качественными системами отопления и другими необходимыми ресурсами.