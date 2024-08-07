Первая жертва нового штамма Covid-19: что известно о летальном случае от FLiRTа

О случае рассказали в областном центре контроля болезней

Стало известно о первой смерти в результате заражения новым штаммом Covid-19, появление которого недавно зафиксировали в Украине. Летальный случай произошел в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает украинский паблик "Честный из Ивано-Франковска". Отмечают, что о случившемся рассказали в областном центре контроля болезней.

"Умерла женщина от нового штамма короны", — пишет паблик со ссылкой на слова директора областного центра контроля болезней Руслана Савчука.

Согласно сообщению, женщине было 80 лет, и она умерла от штамма FLiRT. Инфицирование было подтверждено в лаборатории.

Пожилую женщину лечили в одной из больниц Ивано-Франковска, куда она попала с высокой температурой и в тяжелом состоянии.

Ранее врачи предупреждали о том, что новый штамм вируса FLiRT очень заразен. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа.

По словам врачей, "FLiRT" скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже раньше вакцинированные. Однако обретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни, утверждают специалисты.

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