Не только оценки: в Украине появится новый табель для школьников (фото)

Не все разделы будут иметь поля для оценок

Министерство образования и науки Украины утвердило новые рекомендации по оценке результатов обучения учащихся 5-9 классов. Свидетельство достижений будет состоять из 2 частей.

Об этом сообщает пресс-служба МОН. В частности, теперь оценка школьников будет включать общие критерии, определяющие общие подходы к установлению результатов обучения учащихся, а также критерии оценки по образовательным отраслям.

Эти критерии имеют четыре уровня (каждый следующий охватывает требования к предыдущему и добавляет новые). Один уровень состоит из 3 баллов, которые в сумме дают 12:

начальный (1–3 балла);

средний (4-6 баллов);

достаточный (7–9 баллов);

высокий (10-12 баллов).

Также в рекомендациях дано описание каждого балла шкалы оценки. Кроме того, в документе предложена форма Свидетельства достижений ученика/ученицы. Если нужно, школы могут вносить в него изменения, чтобы оно наилучшим образом соответствовало образовательной программе учебного заведения и потребностям ученичества.

Свидетельство достижений состоит из двух частей:

1. Характеристика учебной деятельности. Здесь учителя оценивают уровень сформированности сквозных умений у ученика/ученицы в конце учебного года. Речь идет о понимании прочитанного, выражении собственного мнения, критическом и системном мышлении, инициативности и т.д.

Оценок в этом разделе нет. Учитель лишь определяет один из уровней сформированности того или иного умения: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи". Заполнять эту часть свидетельства учителя могут коллегиально или это может делать классный руководитель.

2. Характеристика результатов обучения. В этом разделе выставляют баллы за учебные предметы/интегрированные курсы каждый семестр и за год. Сначала учитель выставляет балл за отдельные группы результатов обучения, а затем выводит общую оценку за семестр.

За каждую из этих групп результатов обучения учитель выставляет оценку. Общая оценка за семестр формируется на основании четырех оценок по группам результатов, а годовая – на основе семестровых.

Стоит отметить, что пока точно неизвестно, из скольких страниц будет состоять это свидетельство. Однако вариант, предложенный министерством, занимает семь страниц. В МОН отметили, что подходы к оценке в разных классах заведения общего среднего образования могут иметь отличия.

Напомним, Министерство образования и науки запустило масштабную инициативу "Школа офлайн", направленную на возвращение учащихся в классы. "Телеграф" отвечал на 10 ключевых вопросов этой инициативы, которая может изменить будущее украинского образования.