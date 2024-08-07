От 6 тысяч гривен: сколько стоит собрать ребенка в школу и кто заплатит больше

Все зависит также от предпочтений ребенка

Скоро школьники пойдут в школу и это может произойти даже в августе, ведь энергетический кризис в Украине заставляет пересмотреть дату начала учебного года. Сколько будет стоить родителям собрать учащихся начальных, средних и старших классов?

Больше всего в этом году придется заплатить родителям за школьную и спортивную одежду. Об этом говорится в эфире "Мы-Украина".

Основной список вещей, которые точно пригодятся школьнику

Больше всего в этом году придется потратить родителям на школьный и спортивный гардероб. Купить гардероб для ученика младших классов можно в пределах 5-6 тысяч гривен, а для старших чек почти вдвое больше, то есть нужно отдать 9-12 тысяч гривен.

За канцелярию, состоящую из набора ручек, карандашей, фломастеров, тетрадей, альбома для рисования, пластилина, дневника, цветной бумаги и картона, родителям учеников младших классов нужно отдать до 2 тысяч гривен и старшеклассников — 600-1000 гривен.

Что касается рюкзаков, то лучший вариант для ребенка ортопедический. Он в среднем стоит 2,5 тысяч гривен. В некоторых рюкзаках в комплекте есть пенал и сумки для спортивной одежды и сменной обуви. Его стоимость составляет 3 тысячи гривен. Если ребенок хочет рюкзак с героями фильмов/мультфильмов, то цена, конечно, растет. Бюджетные модели – от 500, а средняя цена колеблется в пределах 1500.

Во время дистанционного обучения ребенку нужны гаджеты :

планшет — от 2,5 тысяч гривен;

ноутбук – от 5 тысяч гривен;

мобильный телефон или смартчасы — от 500 гривен;

ПК — от 4 тысяч гривен.

Итак, чтобы собрать ученика младших классов в школу, родителям нужно вытащить из кошелька 6 тысяч гривен, а старшеклассника — 12000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что МОН хочет создать безопасную среду для обучения и запустил масштабную инициативу "Школа офлайн ".