Лишат выплат и не только: в Польше обяжут украинцев отправлять детей в школу и садик

В Минобразовании Польши рассказали, сколько детей добавят в каждый класс

В Польше будут штрафовать семьи беженцев из Украины, если их дети не посещают школу или детский сад. С нового учебного года офлайн-обучение станет обязательным для них.

Об этом сообщает польское издание In Poland. На родителей, чьи дети не посещают учебные заведения, могут даже завести производство.

На данный момент в польской системе образования числится 134 тысячи украинских детей, но с сентября цифра может увеличиться еще на 80 тысяч. Министерство образования Польши под руководством Барбары Новацкой хочет изменить положение об организации обучения, воспитания и ухода за детьми и молодежью из Украины.

Если украинские родители не будут выполнять это требование, то это приведет к принудительному производству и штрафу в размере 100 злотых. А с 2025 года такие семьи будут лишать выплат в размере 800 злотых.

В ведомстве отмечают, что из-за нововведения придется увеличивать наполняемость классов, чтобы можно было комфортно разместить всех детей. Сейчас по нормам количество учащихся в одном классе не должно превышать 25 учеников, а в специальных и интегрированных классах — 20 детей. С 1 сентября 2024 года лимит повысят до 29 учеников, что позволит принять в каждый класс по четыре ребенка из Украины. В старших классах и общеобразовательных школах предельного количества учащихся нет.

Что касается количества детей в детских садах и зерувках (специальных подготовительных классах для аббитуриентов — ред.), то его разрешат увеличить на 3. В интегрированных детсадах могут добавиться максимум двое дополнительных детей с особыми потребностями.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в школах Украины появится новый табель. Свидетельство достижений будет состоять из 2 частей.