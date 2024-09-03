"Кісточка" – це не для малювання: як правильно називати українською шкільне приладдя

Шкільне життя — це невіддільна частина нашого дитинства

Школа — важливий етап у житті кожної людини, а шкільне приладдя супроводжує нас протягом багатьох років. Важливо, щоб ми використовували українську мову не лише на уроках, а й у повсякденному спілкуванні, зокрема, називаючи звичні речі їхніми українськими іменами.

Часто ми звикли до русизмів, які перейшли у наш лексикон. Коли ми говоримо про шкільне приладдя, подекуди вживаємо російські слова, такі як "тетрадь", "карандаш", "кисточка", "краски", "мел". Але ж ми живемо в Україні й маємо чудову українську мову, яку можемо і повинні використовувати.

Тетрадь — зошит

Слово "тетрадь" – це калька з російською, що своєю чергою має грецьке коріння. Проте українське слово для позначення цього предмета — зошит. Тому, коли ви просите дитину взяти "тетрадь", краще вживайте "зошит".

Карандаш — олівець

Замість слова "карандаш", яке також має російське походження, слід використовувати слово олівець. Це старовинне українське слово, яке, ймовірно, походить від "олово", адже перші олівці виготовляли з використанням цього матеріалу. Тож наступного разу, коли ви будете шукати щось, щоб зробити начерк або написати замітку, беріть в руку саме олівець.

Кисточка — пензлик

"Кисточка" — це знову ж таки русизм. Правильний український варіант цього слова — пензлик. Пензлик використовується для малювання, фарбування і навіть для каліграфії.

Краски — фарби

"Краски" в українській мові мають точний відповідник — фарби. Це слово має німецьке походження і використовується не тільки для позначення художніх матеріалів, але й у переносному значенні. Важливо використовувати саме цей варіант, щоб підкреслювати багатство та барвистість української мови.

Мел — крейда

І наостанок, слово "мел" замінюється українським словом крейда. Крейда — це природний матеріал, який використовується для письма на дошці. Цікаво, що слово "крейда" також використовується для позначення геологічного періоду, підкреслюючи його давнє походження.

Використовуючи рідну українську мову, ми не тільки підтримуємо її розвиток, а й привчаємо себе та наших дітей думати українською. Це допомагає зміцнювати нашу національну ідентичність та культуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, "овочі" та "фрукти" – це також русизми. Вони звучать українською зовсім несхоже.