Не только "ровер": как называют двухколесного друга на украинском в разных регионах

Откуда произошли эти названия

В настоящее время в мире используется более миллиарда велосипедов; то есть велосипед – самое распространенное транспортное средство. Во многих странах велосипеды приобретают популярность благодаря спортивной нагрузке и экологической чистоте.

Велосипед – любимый транспорт и для многих украинцев. Но знаете ли вы, сколько названий у этого двухколесного друг в нашем языке?

Да, основным и самым распространенным названием этого транспортного средства является "велосипед". Это слово французского происхождения от "vélocipéde". Оно состоит из двух латинских слов: "velox" (быстрый) и "pedes" (ноги). Буквальный перевод — "быстроног". Но есть и более интересные варианты.

Диалектные и региональные варианты

Ровер – это название имеет интересную историю. Оно произошло от названия британской фирмы Rover, основанной в 1887 году. Компания начала свой бизнес по производству велосипедов. Название происходит от английского глагола "rove", что означает "блуждать". Rover можно перевести как "путешественник". Фирма Rover была первой, кто кардинально изменил конструкцию велосипеда, сделав колеса одинакового размера. Это сделало езду более удобной и безопасной, что способствовало популяризации велосипедов. Со временем словом "ровер" стали называть любые велосипеды, особенно в западных регионах Украины.

Бициґли или бицигли используются на Закарпатье. Это название происходит от английского "bicycle", что буквально означает "два круга" или "два колеса".

Колесо (кола) — упрощенное название, которое можно услышать в разговорной речи преимущественно на Буковине.

Лайба — интересное слово, которое раньше использовалось для описания чего-то большого и неуклюжего, затем — большой парусной лодки. Слово заимствовано из финского языка, где "laiva" означает судно или корабль. Сейчас "лайбой" часто называют именно велосипед.

В Черниговской области слово "велосипед" иногда употребляют в женском роде. Например: "моя велосипеда", "поїду своєю велосипедою", "нова вєліка", "стара вєліка".

Современные сленговые названия

В молодежном сленге также появились свои варианты:

велик,

байк (от английского "bike").

Украинский язык богат разнообразными названиями велосипеда, и каждый из них имеет свою историю и этимологию. От официального "велосипеда" до регионального "ровера" и сленгового "байка" эти названия отражают богатую историю, культурные влияния и языковое разнообразие разных регионов Украины.

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