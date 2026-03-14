В идеальном состоянии вплоть до следующей зимы: как правильно хранить пальто (видео)

Многие украинцы сейчас прячут зимние вещи в шкаф на хранение. Однако иногда возникает вопрос, как же правильно их хранить, чтобы до следующего сезона они не потеряли вид.

В Instagram женщина рассказала, как вешает длинные пальто в шкаф, когда там нет места. По ее словам, для этого способа нужно всего две вешалки и несколько минут.

Сначала чищенное и выстиранное пальто, обязательно полностью сухое, следует положить на ровную поверхность и сложить по диагонали рукава. Низ пальто так же складываем, словно формируя конверт. В образовавшиеся отверстия помешаем вешалки. Одну между рукавами, другую — между низом подола, соединяем их и получаем компактно сложенную вещь.

Теперь эти вешалки можно вешать в шкаф, даже если снизу не хватает места. К слову, оставлять длинную одежду на чем-то лежать в шкафу или загибать нельзя. Ведь во время длительного хранения она может сильно помяться или даже покоситься.

Пользователи в комментариях уже оценили этот лайфхак, ведь он позволяет и сэкономить место, и красиво хранить длинную одежду. Люди писали "Класс" и ставили разные тематические смайлики.

Напомним, американка раскрыла копеечный способ, как освежить мусорное ведро за 1 минуту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и без дополнительной химии вымыть холодильник, чтобы не было неприятного запаха.