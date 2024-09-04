Не тільки ровер: як називають двоколісного друга українською в різних регіонах

Звідки походять ці назви

Нині у світі використовується понад мільярд велосипедів; таким чином велосипед — найрозповсюдженіший транспортний засіб. Убагатьох країнах велосипеди набувають популярності завдяки спортивному навантаженню та екологічній чистоті.

Велосипед — улюблений транспорт і для багатьох українців. Але чи знаєте ви, скільки назв має цей двоколісний друг у нашій мові?

Так, основною і найпоширенішою назвою цього транспортного засобу є "велосипед". Це слово французького походження, від "vélocipéde". Воно складається з двох латинських слів: "velox" (швидкий) і "pedes" (ноги). Буквальний переклад — "швидконіг". Але маємо і цікавіші варіанти.

Діалектні та регіональні варіанти

Ровер — ця назва має цікаву історію. Вона походить від назви британської фірми Rover, заснованої у 1887 році. Компанія почала свій бізнес з виробництва велосипедів. Назва походить від англійського дієслова "rove", що означає "блукати". Rover можна перекласти як "мандрівник". Фірма Rover була першою, хто кардинально змінив конструкцію велосипеда, зробивши колеса однакового розміру. Це зробило їзду зручнішою та безпечнішою, що сприяло популяризації велосипедів. З часом словом "ровер" почали називати будь-які велосипеди, особливо в західних регіонах України.

Біціґлі або біціглі — використовується на Закарпатті. Ця назва походить від англійського "bicycle", що буквально означає "два кола" або "два колеса".

Колесо (кола) — спрощена назва, яку можна почути в розмовній мові переважно на Буковині.

Лайба — цікаве слово, яке раніше використовувалося для опису чогось великого та незграбного, потім — великого парусного човна. Слово запозичене з фінської мови, де "laiva" означає судно або корабель. Зараз "лайбою" часто називають саме велосипед.

На Чернігівщині слово "велосипед" інколи вживають у жіночому роді. Наприклад: "моя велосипеда", "поїду своєю велосипедою", "нова вєліка", "стара вєліка".

Сучасні сленгові назви

У молодіжному сленгу також з'явилися свої варіанти:

велик,

байк (від англійського "bike").

Українська мова багата на різноманітні назви велосипеда, і кожна з них має свою історію та етимологію. Від офіційного "велосипеда" до регіонального "ровера" та сленгового "байка", ці назви відображають багату історію, культурні впливи та мовне розмаїття різних регіонів України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати гриби українською. Цих назв ви могли й не знати.