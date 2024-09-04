"Стакан" – це русизм чи ні: як говорити правильно українською

Чи готові ви до нових мовних експериментів?

Слово "стакан" стало предметом жвавих дискусій серед мовознавців та простих українців. Багато хто вважає його росіянізмом, але чи дійсно це так?

Насправді "стакан" має тюркське походження. У чагатайській мові воно звучить як "tostakan", що означає "дерев'яна мисочка", а в казахській — "тостаған", що перекладається як "черпак". Деякі дослідники вважають, що це слово також походить з перської (dūstgān — "повна чарка"). Отже, звинувачення у "росіянізмі" виглядає як мінімум несправедливо.

Редакторка Ольга Васильєва зазначає, що в українській мові є безліч тюркізмів, які стали звичними для нашого вжитку. Наприклад, "гарбуз", "кавун", "тютюн", "базар", "козак" і "килим". Росіяни також запозичили багато тюркських слів, але з деякими фонетичними змінами. Чому ж тоді "стакан" викликає таке обурення, а "диван" — ні? Це питання залишається відкритим.

Склянка чи стакан?

Дискусії про термін "склянка" також не вщухають. Чи може "склянка" бути не зі скла? Дехто наводить приклади з іншими матеріалами, але чому б не використовувати "паперовий стакан" замість "паперової склянки"?

Останнім часом з'явилися нові терміни, такі як "пластянка" і "паперянка". Деякі навіть потрапили до підручників з української мови для початкової школи. Це викликає ще більше запитань і підкреслює безсистемність у термінології.

Яке слово обрати?

Отже, якщо ви шукаєте правильні слова, ось кілька варіантів:

склянка (якщо зі скла),

пластиковий стакан,

паперовий стакан,

металевий стакан,

вафельний стакан.

Хоча редакторка завжди підтримує питомі українські слова, терміни на кшталт "паперянка" виглядають дещо надмірно. Отже, краще залишити слово "стакан" у нашій мові, адже воно має цікаву історію.

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