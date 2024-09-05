Не все так однозначно: як правильно попросити вибачення українською

Є слова, які мають додаткові та навіть регіональні відтінки

Вміння визнати свою провину одне з важливих в етикеті спілкування. Для того, щоб перепросити за якийсь вчинок в українській мові є одразу кілька слів.

Інститут української мови НАН України у довіднику "Культура мови на щодень" зазначає, що вибачати та пробачати — слова які є абсолютними синонімами. Їхнє основне значення — це виявляти поблажливість до кого-небудь, прощати щось. Вони однаково сполучаються з різними словами та вживаються в реченнях.

Проте варто зауважити, що у цих дієслів є і друге значення — це вираження сумніву, протесту чи незгоди. Наприклад, у фразі "А може ти, пробач, кудись його поклав та забув". Додамо, що потрібно правильно вживати ці слова, наприклад фраза "я вибачаюсь" стилістично абсолютно невірна, адже означає "Я вибачаю себе", а не визнання провини. Зазвичай вибачте та пробачте використовується в випадку серйозної провини. Правильно казати "вибачте мені" або "прошу пробачення".

Також в українській мові є дієслово прощати, проте воно має додатковий відтінок значення "не зауважувати більшу провину". Приклад вживання: "Прохаю вибачити за клопоти, що чиню Вам так часто" (М. Коцюбинський). Видання "Український інтерес" додає, що у наказовій формі прости, простіть — це дієслово сприймається, як ввічливе попередження про що-небудь. Приклад вживання: "Тепер уже, простіть, яйця старіші, як кури".

Українська мова також має слова даруйте та перепрошую. Їх також використовують на означення вибачень, однак вони мають певні нюанси вживання. Перепрошувати може означати не тільки вибачення, а й прохання звернути увагу на щось. Тож якщо людина говорить "Перепрошую, ви наступили мені на ногу", — це точно не про вибачення. У Львові, слово перепрошую може нести в собі пасивну агресію. На це звернула увагу авторка блогу "Давай займемось текстом". Коли вам у Львові кажуть перепрошую із загрозливою інтонацією, можливо ви щось зробили зовсім не так і треба дуже швидко виправляти помилку.

Останнє слово в нашому переліку — це дарувати. Просити вибачення, це лише одне зі значень цього слова. Здебільшого даруйте вживається в повсякденному спілкуванні для вибачення за невеликі дрібнички або неуважність. Наприклад, "Даруйте, не почула вашу фразу, повторіть, будь ласка".

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