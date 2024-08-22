Суржик или нет? Есть ли в украинском языке слово "ждати" и как говорить правильно

Эксперт призвал следить за чистотой своего языка

Во время повседневного общения многие украинцы нередко прибегают к словам-суржикам, смешивая элементы украинского и русского языков. Однако слово "ждати" не относится к числу таких смешанных форм.

Об этом заявил известный языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1". Один из его слушателей заявил, что тот разговаривает на суржике, поскольку услышал во время его экспресс-урока слова "ждати".

Есть ли в украинском языке слово "ждати"

По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что слово "ждати" является суржиком, но это не так. Это не мы его позаимствовали, а наоборот. Авраменко отметил, что зык является духовным сокровищем, поэтому не стоит дарить наши слова языкам-соседям.

О том, что это украинское слово говорит цепочка слов с одинаковым корнем, например, "зажди", "довгожданий". Более того, слово "ждати" можно увидеть в стихотворениях таких известных украинских поэтов, как Тарас Шевченко и Василь Симоненко.

"Мабуть, ти ждеш? Добра не жди, Не жди сподіваної волі…", — процитировал Авраменко слова Тараса Шевченко из стихотворения "Я не нездужаю, нівроку…" Языковед также призвал следить за чистотой своей речи.

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