"Кульчики" или "сережки": как правильно использовать эти слова в украинском языке

Диалектные слова не стоит использовать в научном и деловом стилях языка

В украинском языке есть разные слова, которыми называют украшения для ушей. В том числе есть и старинные названия, которые можно услышать намного реже, чем современные. Например, слово "кульчики". Более привычное слово — "сережки".

Об этом детально рассказал украинский учитель и языковед Александр Авраменко в видеоуроке на YouTube-канале "Сніданок с 1+1". Он отметил, что слово "кульчики" — это диалектизм, распространенный во многих регионах Украины.

Авраменко рекомендует диалектные слова не использовать в научном и деловом стилях языка. При этом в быту такое слово использовать вполне можно. Оно не является так называемым "языковым мусором".

"Вот часто слышу, что региональные слова портят литературный язык, это языковой мусор. Нет, друзья, языковой мусор — это суржик", — подчеркнул Авраменко.

Языковед добавил, что согласно словарю, слово "кульчик" используют в некоторых регионах нашего государства для обозначения "сережки". Бытует мнение, что слово "кульчики" пришло к нам из польского языку.

Так, оба слова можно использовать в быту, а слово "сережка" подойдет и для научного и для делового стилей языка также.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском языке в разное время суток. Есть грубые ошибки, которые многие совершают.