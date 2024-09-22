"Однофамілець" - правильно или суржик? Учитель объяснил, есть ли такое слово в украинском языке

Далеко не все знают, можно ли употреблять это слово в украинском или нет

В украинском языке нередко можно услышать слово "однофамілець". Однако многие не знают, правильно ли так говорить, или же это суржик.

Детальнее об этом рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1". По его словам, слово "однофамілець" – не является суржиком. Его можно найти в украинских словарях.

"Нет, не суржиковое (слово, — Ред.). Вы его найдете в украинских словарях. Образовано оно, как и многие другие слова, из двух частей – как "одноклассник". "Однофамилец": вторая его часть,"- фамілець", образована из латыни, в которой обозначает семью. Есть прилагательное "фамільний" – то же, что и "родовой" ("фамільний альбом", "фамільне срібло" – то, что передают по наследству)", — сказал Авраменко.

Также Авраменко подчеркнул, что в украинском языке есть прилагательное "фамільний".

"Фамільний" (укр.) – то же, что и "родовий" (укр.). Например: "фамільний альбом", "фамільне срібло" (укр.)", – сказал языковед.

К слову, есть и синоним к слову "однофамілець". Можно говорить "тезкО". Но следует учесть, что только такой вариант будет правильній. "Тьозка" — это ошибка.

"Не советую увлекаться иноязычными словами, если в языке есть сугубо украинские аналоги. Согласитесь "сімейний альбом" звучит не хуже чем "фамільний альбом", а как по мне – и органичнее. Если вам не по нраву слово "однофамілець", то можете употреблять синоним – "тезко" (не "тьозка"). "Тезко" – это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией", – подытожил Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким словом в украинском языке можно заменить "будь ласка". Есть один синоним, который многие не используют.