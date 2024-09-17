Вы такого еще не слышали: как сказать на украинском языке "бутерброд" — и это не "канапка"

Узнайте новые украинские слова

Употребление российских слов, когда общаешься на украинском языке, звучит неуместно и бессмысленно. Чтобы исправить ситуацию, следует более тщательно изучать родной язык.

"Телеграф" расскажет, можно ли сказать на украинском языке "бутерброд" и какие варианты этого слова еще существуют.

Слова "бутерброд" и "канапка" можно употреблять при обозначении ломтика хлеба с наложенным сверху сыром, колбасой или другими продуктами. Первое происходит из немецкого языка, а второе — из французского, рассказал известный языковед Александр Авраменко.

Фото сгенерированное ИИ ("Телеграф")

Однако именно в литературе можно увидеть украинские слова, которые не были заимствованы из других языков. Так, существует такое слово, как "накладанець". В частности, его использовал писатель Юрий Винничук в книге "Мальва Лаванда": "На столе красовались куриные фрикасе, телячья душенина, баранье жаркое… и большой поднос с накладанцями".

Авраменко привел еще один пример употребления слова "накладанець": "Корешок хрена, яйцо, кусочек масла и немного зелени — и языком наших предков — накладанець!". "А на языке немцев бутерброд — вкусный, питательный и оригинальный", — сказал Александр.

Также языковед призвал чаще использовать именно украинские соответствия, а не заимствованные слова.

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