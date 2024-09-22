"Однофамілець" – правильно чи суржик? Вчитель пояснив, чи є таке слово в українській мові

Далеко не всі знають, чи можна вживати це слово в українській чи ні

В українській мові нерідко можна почути слово однофамілець. Однак багато хто не знає, чи правильно так говорити, чи це суржик.

Детальніше про це розповів відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1". За його словами, слово "однофамілець" – не є суржиком. Його можна знайти в українських словниках.

"Ні, не суржикове. Ви його знайдете в українських словниках. Утворене воно, як і багато інших слів, з двох частин – як "однодумець", "однокласник". "Однофамілець": друга його частина, "-фамілець", утворена з латини, у якій позначає сім’ю, родина. Також у нашій мові є прикметник "фамільний" – те саме, що і "родовий" ("фамільний альбом", "фамільне срібло" – яке передають у спадок)", — сказав Авраменко.

Також Авраменко наголосив, що в українській мові є прикметник "фамільний".

"Фамільний" (укр.) – те саме, що й "родовий" (укр.). Наприклад: "фамільний альбом", "фамільне срібло" (укр.)", – сказав мовознавець.

До речі, є й синонім до слова однофамілець. Можна говорити "тезко". Але слід врахувати, що тільки такий варіант буде правильним. "Тьозка" — це помилка.

"Не раджу захоплюватися іншомовними словами, якщо у мові є суто українські відповідники. Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше ніж "фамільний альбом", а як на мене – й органічніше. Якщо вам не до вподоби слово "однофамілець", то можете вживати синонім – "тезко" (не "тьозка"). "Тезко" – це людина не лише з однаковим ім’ям, а й з однаковим прізвищем", — підсумував Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким словом в українській мові можна замінити "будь ласка". Є один синонім, який багато хто не використовує.