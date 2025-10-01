Потеряла работу из-за нелюбви к Путину: где сейчас и чем занимается актриса Чулпан Хаматова

Хаматова не возвращается в страну-агрессора

Чулпан Хаматова — известная российская актриса, которая играла в фильмах "Бумажный солдатик", "Эдемский сад", "Доктор Лиза". Хаматова выступила против полномасштабной войны России против Украины и покинула страну-террориста, как и ее коллега Мария Машкова. Сегодня, 1 октября, ей исполняется 50 лет.

Что нужно знать:

Чулпан Хаматова — российская актриса, которая осудила полномасштабную войну России против Украины

Актриса не живет в России с 2022 года

Хаматова гастролирует со спектаклями по Европе и США

"Телеграф" расскажет, где сейчас и чем занимается актриса.

Где сейчас Чулпан Хаматова

В начале полномасштабного вторжения Чулпан осудила Россию и обратилась к Путину, чтобы он остановил войну. Артистка подписала обращение деятелей культуры, чтобы остановить боевые действия.

Мы выступаем против военных действий, которые наша страна предпринимает на территории Украины. Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизни. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с основными принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, умножающая боль и страдания, говорилось в сообщении.

Хаматова осудила войну России против Украины, фото с ее инстаграм-страницы

В 2022 году Хаматова уехала из России в Латвию, где устроилась на работу в Рижский Новый театр. Гонорары актрисы существенно уменьшились, поскольку она не владеет латышским языком. В Россию Хаматова боится возвращаться, чтобы ее не арестовали.

Летом 2024 года Хаматову уволили из театра в Риге. Причиной стало то, что билеты на представления с ее участием покупали мало. Также актриса не смогла выступать с постановкой Латвийского национального театра, поскольку появился мораторий на представления на русском языке. Поэтому некоторое время у нее не было работы.

Хаматова работала в Рижском театре, фото с ее инстаграм-страницы

В 2024 году власти не продлили Чулпан вид на жительство, поскольку у нее не было рабочего контракта. Однако вскоре Хаматовой предложили работу в театре "Дайлис", где показывают представления на русском.

Вскоре Чулпан и ее коллега Мария Машкова, осудившая Россию за войну, гастролировали по Европе с представлением "Записки сумасшедшего". Также они играли в постановке "Единственные высокие деревья на земле".

Хаматова в спектакле "Записки сумасшедшего", фото с ее инстаграм-страницы

Известно, что летом 2024 года артистка приняла участие в постановке "Тараканище" в Вильнюсе вместе с братом и коллегой Шамилем Хаматовым. Деньги обещали перечислить украинцам. Также она отреагировала на удар россиян по тренировочному центру в Полтаве, опубликовав инстаграм-историю с черным квадратом.

Хаматова опубликовала упоминание об ударе россиян по Полтаве, фото с ее инстаграм-страницы

В 2025 году Хаматова заявила, что скучает по России. Она почувствовала ностальгию, когда находилась в аэропорту и увидела самолет, который летит в Москву. Впрочем, пока актриса считает рисковым свое возвращение в страну-агрессора. В то же время Чулпан заявила, что не понимает людей, которые "там остались и размахивают флагами с буквой Z".

Как делать эту работу? Я лично не знаю. Как бы лоботомия должна быть… Я не знаю даже. Как бы человеку объяснить: ты знаешь, ты тогда был неправ, все это было ужасно, что надо жить по-другому. Чулпан Хаматова

Сейчас актриса продолжает гастролировать с представлениями по городам США и Европы. На своей странице в инстаграме она делится кадрами постановок, а также моментами с близкими и коллегами.

Хаматова гастролирует по Европе и США, фото с ее инстаграм-страницы

Хаматова с коллегой, фото с ее инстаграм-страницы

Хаматова в театре, фото с ее инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас исполнитель роли Митяя из сериала "Сваты ". Когда-то он приобрел участок в Украине.