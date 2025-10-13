Болел раком крови: где похоронен украинский актер Тарас Мельничук, умерший в 27 лет

Мельничук играл в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Пес"

Сегодня, 13 октября, известному украинскому актеру Тарасу Мельничуку могло исполниться 34 года. Однако он скончался в 2018 году от онкологического заболевания. Также мы рассказывали, почему актриса Марина Куклина ушла из жизни в 33 года.

"Телеграф" решил выяснить, какой была карьера актера, где он играл, а также где его похоронили.

Что известно о Тарасе Мельничуке

Будущий актер родился в 1991 году в Радивилове Ровенской области. Он получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. Кроме того, Тарас учился в актерской школе Film.ua.

Мельничук начал свою карьеру на телевидении. В 2011-2012 годах он играл клоуна Тарика в детской телепрограмме "Школа Доктора Комаровского". Параллельно Тарас снимался в рекламе. В 2012 году он исполнил главную роль болельщика Coca-Cola – для EURO 2012.

Тарас Мельничук, фото из сети

В 2013 году Мельничук появился в программе "Адская кухня". Там он сыграл повара европейского уровня по приготовлению блинов. Вскоре Тарас стал актером Театра юного зрителя на Липках. Он исполнял роли в спектаклях "Ромео и Джульетта" Шекспира, "Снежная Королева" Андерсена, "Сон" Шевченко, "Ревизор" Гоголя.

Тарас Мельничук в театре, фото из сети

С 2011 года Мельничук начал играть в кино. Он дебютировал в сериале "Дело для двоих", где исполнил роль журналиста. Позже Тарас сыграл в сериале "Возвращение Мухтара", который в свое время был популярен в Украине. Также Тарас воплотил роль наследника Леонардо Да Винчи в одноименном документальном фильме.

Тарас Мельничук в кино, фото из сети

Среди других киноработ с участием Мельничука — сериал "Все вернется", где он сыграл студента. А в сериале "Две жизни" он превратился в продавца мобильных телефонов. Также Тарас играл в сериалах "Центральная больница", "Две жизни / Чужая жизнь", "Ментовские войны".

Смерть и могила Тараса Мельничука

В 2015 году Мельничуку диагностировали острый миелоидный лейкоз – рак крови. Это стало неожиданностью для актера, ведь он не курил, не употреблял алкоголь и вел здоровый образ жизни. Он прошел три курса химиотерапии в Киеве. В Театре юного зрителя на Липках проводили благотворительные представления, где собирали средства на лечение актера.

У меня в семье никто не страдал подобными заболеваниями. Я был уверен, что совершенно здоров. Не курил, не употреблял алкоголь, старался правильно питаться. Занимался любимым делом, строил планы на будущее. И тут вдруг такое. Наши врачи не привыкли рассказывать пациенту о подробностях его диагноза. Но мне не три года, и я сам все отлично понял. Стало страшно не столько за себя, сколько за маму. Тарас Мельничук

Тарас Мельничук умер в 27 лет, фото из сети

В сложный период Мельничука поддерживала его девушка Оля. Тогда они решили, что будут жениться. Но в 2018 году Тарас умер. Ему было всего 27 лет. В сети нет информации о захоронении актера. Вероятно, семья хочет, чтобы могила Тараса оставалась непубличной.

