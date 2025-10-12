Сотрудничала с Вуди Алленом и никогда не была замужем: что известно о звезде "Крестного отца" Даян Китон

Китон сыграла более чем в 60 фильмах

Умерла известная американская актриса Дайан Китон, которая играла в фильмах "Энни Холл", "Крестный отец" и "Отец невесты". Ей было 79 лет. Причину смерти актрисы не разглашают, однако известно, что в последнее время у нее ухудшилось здоровье. Ранее мы рассказывали, где похоронена украинская актриса Марина Куклина, которой не стало в 33 года.

Что нужно знать:

Дайан Китон активно сотрудничала с режиссером Вуди Алленом

Актрису отмечали премией "Оскар"

Китон никогда не была замужем

"Телеграф" решил выяснить, каким был актерский путь Китон, и в каких киноработах она играла.

Что известно о Даян Китон

Будущая актриса родилась в 1946 году в Лос-Анджелесе. В 1969 году она дебютировала в мюзикле "Волосы" на Бродвее. Вскоре она познакомилась с режиссером Вуди Алленом, с которым потом много лет сотрудничала.

Дайан Китон и Вуди Аллен, фото Getty Images

Китон играла в фильмах Аллена "Сыграй мне снова, Сэм", "Спящий", "Манхэттен". А в комедии "Энни Холл" актриса получила главную роль — молодой певицы. За эту работу Даян отметили премией "Оскар". Известность актрисы также возросла после выхода фильма "Крестный отец", где она исполнила роль Кей Адамс.

Дайан Китон в фильме "Крестный отец", фото Getty Images

В течение карьеры Китон неоднократно номинировали на "Оскар". В частности, за роль в исторической драме "Красные", где она превратилась в замужнюю женщину, которая оставляет своего мужа ради журналиста. Также Китон получала номинацию на "Оскар" за игру в картинах "Комната Марвина" и "Любовь по правилам… и без". В первой работе она сыграла дочь, которая заботится о прикованном к постели отце, а во второй — успешного автора театральных пьес.

Дайан Китон в фильме "Любовь и смерть", фото Getty Images

Творческое наследие Китон насчитывает более 60 ролей в разных кинороботах. Она также играла в фильмах и сериалах "Утренний подъем", "Молодой Папа", "Черлидерша". Одним из последних фильмов с участием Даян стала романтическая комедия "Книжный клуб: Новая глава".

Дайан Китон в 2010 году, фото Getty Images

Актриса отметилась своими феминистическими взглядами и осуждением пластической хирургии. Она ни разу не была в браке. Однако в 50 лет Китон усыновила двоих детей — дочь Декстер и сына Дюка.

Дайан Китон в 2013 году, фото Getty Images

