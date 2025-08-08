Укр

Была любимицей Ступки: как молодости выглядела землячка Зеленского, актриса Смородина

Виктория Козар
Где сейчас актриса Людмила Смородина
Где сейчас актриса Людмила Смородина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Раньше Людмила часто получала роли в кино

Людмила Смородина — популярная украинская актриса театра и кино, прославившаяся игрой в фильмах "Ярослав Мудрый", "За двумя зайцами", "Черная пантера и Белый медведь". Сейчас она работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, как и Богдан Бенюк.

"Телеграф" рассказывал, какой Смородина была в молодости, где играла, а также как складывается ее деятельность сейчас.

Что известно о Людмиле Смородиной

Будущая актриса родилась в 1957 году в Кривом Роге. Ее мама занималась выпеканием тортов, а затем — благоустройством города. Смородина училась в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

После окончания вуза Людмила начала работать в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. В ее творческом наследии — более 40 ролей: Венеры в спектакле "Энеида", Гермии — в "Сне в летнюю ночь", Годл — в "Тевье-Тевель", Гонерильи — в "Короле Лире", белой леди — в "Эдит Пиаф. Жизнь в кредит". Ее игру высоко оценивал легендарный актер Богдан Ступка, некоторое время возглавлявший Театр имени Франко.

Людмила Смородина в молодости
Людмила Смородина в молодости, фото с ее страницы в фейсбуке

Однажды актриса вышла на сцену обнаженной. Это произошло в спектакле "Мастер и Маргарита" из-за того, что ее героиня должна была надеть только фартук, но Людмиле не предложили достойного наряда. Смородина нанесла на тело тон, так что все подумали, что она одета в балетный купальник.

Моя роль запомнилась, был фурор! Зрители в театре просто не могли поверить своим глазам. Они думали, что я одета в балетный купальник. Я ходила по сцене, как кошка, чтобы у меня не двигалась грудь. Правда, я нанесла тон на все тело, и это дало мне чувство одежды, поэтому я не волновалась… Но сколько актрис потом не сыграли бы эту роль, никто не решался так перевоплощаться. Моя Гэлла так и осталась легендой.

Людмила Смородина

Людмила Смородина карьера
Людмила Смородина играет в театре из 70-х, фото с ее страницы в фейсбуке

В 1977 году Людмила дебютировала в ленте "Пять секунд до катастрофы", где играла роль телефонистки. Впоследствии актриса превратилась во врача Марию Дементьеву в научно-фантастической картине "Петля Ориона".

В 1981 году Смородина снялась в исторической ленте "Ярослав Мудрый". Там она получила одну из главных ролей – Ингигерды, жены Ярослава Мудрого. Несмотря на то, что актриса надеялась на успех, ее игру подвергли критике в прессе.

Смородина в картине "Ярослав Мудрый".
Смородина в ленте "Ярослав Мудрый", скриншот из фильма сайта "Штуки-дрюки"

В 1984 году Людмила превратилась в учительницу математики Ирину Григорьевнув ленте "Третий в пятом ряду" и жену судьи Агату в биографическом фильме "Кармелюк". В 1988 году Смородина сыграла роль балерины, которая оказывается в больнице, в ленте "Когда настанет день".

В 90-х актриса получала эпизодические роли в мини-сериале "Далее полета стрелы" и фильме "Провинциалки". Одной из своих любимых работ Людмила считает ленту "Черная пантера и Белый медведь", где она превратилась в Снежинку.

Людмила Смородина роли
Смородина часто играла в кино, фото с ее страницы в фейсбуке

В 2003 году Смородина сыграла в популярном мюзикле "За двумя зайцами", где ее героиня – подруга Тони Коровяк. В 2000-х Людмила появлялась в картинах "На белом катере", "Девять жизней Нестора Махно", "Утесов. Песня длиной в жизнь", "Территория красоты".

Последние киноработы, где играла Смородина, это сериалы "Женский врач-2", "Скорая помощь", "Когда мы дома. Новая история", комедия "11 детей из Моршина", историческая драма "Кофе с кардамоном".

Где сейчас Людмила Смородина

Сейчас актриса продолжает играть в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. Ее игру можно увидеть в постановках "Ричард ІІІ", "Три товарища", "Тартюф", "Слуга двух господ", "Авантюрист", "Калигула".

Смородина Театр имени Ивана Франко
Смородина сейчас играет в Театре имени Ивана Франко, фото Валерии Лардарь
Где сейчас Людмила Смородина
Смородина играет в разных спектаклях, фото Валерии Лардар

Также в 2024 году Смородина гастролировала по Украине со спектаклем "Эгоистки", где играла одну из главных ролей. На странице Людмилы в фейсбуке можно увидеть, что ее часто отмечают на фото и видео с спектаклей, а также поздравляют с праздниками.

Смородина в спектакле "Эгоистки"
Смородина в спектакле "Эгоистки", фото из сети
Бенефис Людмилы Смородиной
Бенефис Людмилы Смородиной, фото Валерии Лардар
Смородина сейчас
Смородина сейчас, фото с ее страницы в Facebook
