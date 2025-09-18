Снималась в сериалах Байрак и пережила сепсис: где сейчас актриса Екатерина Тишкевич

Тишкевич в последние годы не играет в кино

Сегодня, 18 сентября, исполняется 31 год известной украинской актрисе Екатерине Тишкевич. Она играла в сериалах "На линии жизни", "Подкидыши", "Ментовские войны. Одесса". В 2022 году актриса рассказала, что долгое время страдает от сильных головных болей.

"Телеграф" выяснил, что известно о карьере актрисы, в каких фильмах играла и чем занимается сейчас.

Что известно о Екатерине Тишкевиче

Будущая актриса родилась в 1994 году в Киеве в семье медиков. В 10 лет она решила, что будет актрисой, и начала заниматься в театральной студии. Некоторое время Екатерина пробовала себя в моделинге и победила на конкурсе "Мини-мисс жемчужина Юга" в Одессе. Также Екатерина была ведущей программы "Только для девушек" на одесском телевидении. Однако Тишкевич все-таки решила, что будет актрисой.

Тишкевич пробовала себя как модель, фото с ее инстаграм-страницы

Екатерина училась в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Еще во время студенчества Тишкевич дебютировала в театральном спектакле "В поисках радости". В кино актриса впервые появилась в эпизодической роли в сериале "Женский врач". Впоследствии она сыграла в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и в медицинском сериале "Скорая помощь".

Тишкевич получила первую главную роль в сериале "Бессмертник" режиссера Оксаны Байрак. После него карьера актрисы начала активно развиваться. Она играла в сериалах "Офицерские дружины", "На линии жизни", "Подкидыши", "Ментовские войны. Одесса", "Проводница".

Тишкевич в сериале "Бессмертник", скриншот "Штуки-дрюки"

Большую популярность Тишкевич получила после выхода сериала "Ничто не встречается дважды" Оксаны Байрак. В нем говорится о любви молодых супругов в военном городке в 90-х. Она сыграла две роли: сначала Кати, а потом ее дочери – Маши. Кроме этого, Екатерина снималась в сериалах "Женский врач-5", "Ты только мой", "Бедная Саша", "Медфак".

Тишкевич и Томусяк в сериале "Ничто не случается дважды", скриншот "Штуки-дрюки"

Ранее Тишкевич часто сотрудничала с Оксаной Байрак, получая роль в ее сериалах. Однако после начала полномасштабного вторжения россиян актриса разорвала связь с режиссером. А все потому, что Байрак распространяет российскую пропаганду и не осуждает войну, начатую страной-террористом.

Где сейчас и чем занимается Екатерина Тишкевич

В 2022 году актриса сообщила, что в течение 8 лет страдает от сильных головных болей. Однако медики не могли установить диагноз. Екатерина должна была ехать на обследование и лечение за границу, но не сложилось.

Тишкевич тяжело болела, фото с ее инстаграм-страницы

В Украине у Тишкевич обнаружили "соматоформную головную боль, вызванную функциональными нарушениями мозга". Актриса рассказала, что у нее нарушение биохимии мозга после родовой травмы. Еще в детстве ей установили диагноз ДЦП, впрочем, это проявилось только через 20 лет.

Некоторое время Екатерина восстанавливала здоровье на Бали. Впоследствии у нее диагностировали сепсис, поэтому Тишкевич находилась в реанимации. Оказалось, что актрисе занесли инфекцию в психбольнице, где ей вводили антидепрессант через капельницу. Впрочем, состояние Екатерины удалось стабилизировать.

Тишкевич во время лечения, фото с ее инстаграм-страницы

Сейчас актриса делится кадрами из фотосессий, дает интервью СМИ, появляется на публичных мероприятиях, а также проводит актерские мастер-классы. Тишкевич часто показывает своего мужа и актера Валентина Томусяка. Вместе они снимают юмористические и романтические ролики.

Тишкевич в шоу "Клуб 1%", фото "1+1"

Тишкевич много времени проводит с мужем, фото с ее инстаграм-страницы

Тишкевич и Томусяк на Украинской неделе моды, фото с ее инстаграм-страницы

