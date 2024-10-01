Восемь из десяти украинцев не знают, что означает фраза "накрыти мокрим рядном"

Разбираем выражение "накрити мокрим рядном"

Украинский язык богат яркими и образными выражениями, которые часто ставят в тупик не только иностранцев, но и самих украинцев. Одним из таких колоритных фразеологизмов является выражение "накрити мокрим рядном".

Однако мало кто действительно знает, что же он означает. "Телеграф" нашел толкование этого фразеологизма.

Значение фразеологизма

Фразеологизм "накрить мокрим рядном" означает внезапно наброситься на кого-то с упреками, обвинениями, навязчивыми расспросами. Это выражение используют, когда хотят описать ситуацию, в которой человека неожиданно и агрессивно критикуют или обвиняют.

Сегодня этот фразеологизм можно услышать и в разговорной речи, но чаще всего его употребляют в литературе и публицистике. Например:

"Іван Петрович до секретаря, а секретар — мокрим рядном на Івана Петровича" (Панас Мирный, I, 1954, 156);

"Батько знов накрив її мокрим рядном. — І де ти в іродового батька волочишся!"(И. Нечуй-Левицкий) .

Синонимы и схожие фразы

В украинском языке есть несколько похожих по значению фразеологизмов:

насісти як сороки на орла;

прилипнути як смола;

учепитися як реп'ях.

Как видим, фразеологизм "накрити мокрим рядном" — это яркий пример образности украинского языка. Он отображает народную мудрость и наблюдательность, передавая сложное понятие через простой, но япкий образ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает фразеологизм "закрутити веремію". Это задание есть даже в НМТ.