"Ни рыба ни мясо" – это банально: 8 колоритных фразеологизмов, чтобы точно описать посредственность

Богатство синонимических фразеологизмов свидетельствует о развитии украинского языка

Украинский язык славится своим богатством не только на уровне лексики, но и в фразеологии. Особенно ярко это проявляется в большом количестве синонимических фразеологизмов, описывающих одно и то же понятие.

Интересно, что большинство этих фразеологизмов построены по принципу противопоставления: "ни X, ни Y". Это подчеркивает неопределенность, "серединность" описываемого лица, не относящегося ни к одной из крайностей.

Рассмотрим это на примере выражений, обозначающих "человека неопределенных способностей, невнятного нрава", о котором бы на русском можно было сказать "ни рыба ни мясо". В нашем языке существует целый ряд колоритных фразеологизмов для описания такой личности, о них в своей книге "Культура слова: мовностилістичні поради" рассказал профессор Пономаров:

Ні се ні те, Ні риба ні м'ясо, Ні рак ні риба, Ні пес ні баран, Ні пава ні ґава, Ні два ні півтора, Ні Богові свічка ні чортові кочерга, Ні швець ні жнець, Ні грач ні помагач.

Каждое из этих выражений имеет свой особый колорит и оттенок значения, но все они объединены общей идеей — описать человека, не имеющего четко выраженных черт характера или талантов. Такие фразеологизмы часто используются в разговорной речи, художественной литературе и публицистике для придания речи экспрессивности и образности. Они позволяют коротко и метко охарактеризовать человека, не прибегая к длинным описаниям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "отзывчивый" на украинском языке. Для этого слова тоже есть десяток синонимов на все случаи.