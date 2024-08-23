"Ни рыба ни мясо" – это банально: 8 колоритных фразеологизмов, чтобы точно описать посредственность
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Богатство синонимических фразеологизмов свидетельствует о развитии украинского языка
Украинский язык славится своим богатством не только на уровне лексики, но и в фразеологии. Особенно ярко это проявляется в большом количестве синонимических фразеологизмов, описывающих одно и то же понятие.
Интересно, что большинство этих фразеологизмов построены по принципу противопоставления: "ни X, ни Y". Это подчеркивает неопределенность, "серединность" описываемого лица, не относящегося ни к одной из крайностей.
Рассмотрим это на примере выражений, обозначающих "человека неопределенных способностей, невнятного нрава", о котором бы на русском можно было сказать "ни рыба ни мясо". В нашем языке существует целый ряд колоритных фразеологизмов для описания такой личности, о них в своей книге "Культура слова: мовностилістичні поради" рассказал профессор Пономаров:
- Ні се ні те,
- Ні риба ні м'ясо,
- Ні рак ні риба,
- Ні пес ні баран,
- Ні пава ні ґава,
- Ні два ні півтора,
- Ні Богові свічка ні чортові кочерга,
- Ні швець ні жнець,
- Ні грач ні помагач.
Каждое из этих выражений имеет свой особый колорит и оттенок значения, но все они объединены общей идеей — описать человека, не имеющего четко выраженных черт характера или талантов. Такие фразеологизмы часто используются в разговорной речи, художественной литературе и публицистике для придания речи экспрессивности и образности. Они позволяют коротко и метко охарактеризовать человека, не прибегая к длинным описаниям.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "отзывчивый" на украинском языке. Для этого слова тоже есть десяток синонимов на все случаи.