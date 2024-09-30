Проще, чем вы думали: как заменить на украинском выражение "в том числе"

В украинском языке существуют красивые соответствия русским

Переход на украинский язык — означает поддержку родины и борьбу с длительной русификацией. Во время этого процесса люди оставляют в своей речи определенные кальки с русского языка.

Использование родного языка помогает укрепить государственность, подчеркнуть национальную идентичность и принадлежность к Украине. В то же время в речи украинцев остается много калек с русского языка, как "в том числе". OnlineCorrector помог выяснить, как правильно говорить.

На самом деле вместо распространенного "в том числе", которое почти идентично звучит с русским "в том числе", есть хорошее украинское слово "зокрема".

На сайте OnlineCorrector приводится пример, как следует говорить:" Запретить продажу и употребление алкогольных напитков, зокрема слабоалкогольных, на территории университета".

Также вместо "в том числе" можно употреблять такие слова, как "і навіть", "серед них", "і також", "наприклад". Какое из них выбирать зависит от контекста, поэтому нужно учитывать, о чем идет речь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать "втихаря" на украинском языке. Мы подготовили сразу восемь интересных вариантов, которые можно использовать.