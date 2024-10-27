В Украине выпустили манифест компартии Маркса и Энгельса в переводе на суржик

Его опубликовал один из журналов

В Украине перевели "Манифест коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Однако это не просто перевод на украинский язык, его изложили на суржике (искусственном объединении нескольких языков без соблюдения литературных норм. — Ред.).

Его опубликовал левый украинский журнал "Спільне". Автор перевода объяснила, зачем это было сделано.

"Перевод манифеста суржиком призван напомнить, что язык является не просто средством коммуникации, но и формой символической власти. Суржиком активно пользуются люди из села, рабочие и маргинализованные группы… Хотя суржик уже вошел в украинское культурное поле (музыку, литературу и кино), над ним и дальше продолжают насмехаться", — подчеркнула она.

По мнению переводчицы, суржик несет в себе потенциал, способный оживить доминирующую культурную норму и пролить свет на неравенства, которые "хоронят за ореолом риторики речевой чистоты". По ее словам, перевод манифеста суржиком подчеркивает классовый характер языковой политики и ставит ребром "вопрос о политической и экономической маргинализации угнетенных".

Что известно об этом манифесте

"Манифест коммунистической партии" — первый программный документ европейского коммунистического движения, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом по поручению II конгресса Союза коммунистов. Впервые издан 21 февраля 1848 года.

Манифест провозглашает неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. В нем представлено краткое изложение основных положений марксизма и его философских и политических устоев. В "Манифесте коммунистической партии" раскрыты законы общественного развития, неизбежность смены способов производства, обоснована историческая миссия пролетариата как революционного преобразователя старого общества и создателя нового строя, выразителя интересов трудового класса.

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