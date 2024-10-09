Не говорите "случайно": есть 5 украинских синонимов для обозначения неожиданности

Это типичный русизм, засоряющий украинский язык

Отказ от употребления русизмов и переход наисконные украинские соответствия обогащает нашу речь и делает ее более естественной. Украинский язык богат синонимами и имеет собственные благозвучные слова даже для обозначения случайности.

Однако многие украинцы используют слово "случайно", не догадываясь, что это русизм. Наш язык предлагает немало естественных соответствий, которые точно передают значение этого слова.

Основные украинские соответствия

Випадково – самый распространенный и универсальный вариант. Пример: "Я випадково натрапив на цю книжку в бібліотеці".

Несподівано – когда речь идет о чем-то внезапном, непредсказуемом. Пример: "Ми несподівано зустрілися в парку".

Ненароком – когда что-то произошло невольно. Пример: "Вибач, я ненароком розлив каву".

Принагідно – когда что-то происходит при определенном случае. Пример: "Принагідно завітаю до вас, коли буду в тому районі".

Спонтанно – когда что-то происходит без предварительного планирования. Пример: "Ми спонтанно вирішили поїхати на море".

Как правильно выбрать соответствие?

Выбор правильного слова зависит от контекста:

если событие произошло без намерения – используйте "випадково" или "ненароком",

для незапланированных событий подойдет "спонтанно",

когда что-то случается внезапно – "несподівано".

Украинский язык настолько богат, что может предложить сорответствие для любого заимствованного слова. Использование исконно украинских слов вместо русизмов не только обогатит вашу речь, но и поможет сохранить чистоту языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить на украиснком о религиозном человеке. Ведь "верующий" – это тоже русизм.