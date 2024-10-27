В Україні випустили маніфест компартії Маркса та Енгельса в перекладі на суржик

Його опублікував один з журналів

В Україні переклали "Маніфест комуністичної партії" Карла Маркса та Фрідріха Енгельса. Однак це не просто переклад українською, його виклали на суржику (штучному об'єднанні кількох мов без дотримання літературних норм. — Ред.).

Його опублікував лівий український журнал "Спільне". Авторка перекладу пояснила, навіщо це було зроблено.

"Переклад маніфесту суржиком покликаний нагадати, що мова є не просто засобом комунікації, але і формою символічної влади. Суржиком активно користуються люди з села, робітники та маргіналізовані групи… Хоча суржик вже увійшов в українське культурне поле (музику, літературу та кіно), над ним і далі продовжують насміхатись", — підкреслила вона.

На думку перекладачки, суржик несе в собі потенціал, здатний підважить домінуючу культурну норму і пролити світло на нерівності, які "ховають за ореолом риторики мовної чистоти". За її словами, переклад маніфесту суржиком підкреслює класовий характер мовної політики і ставить руба "питання про політичну та економічну маргіналізацію пригнічених".

Що відомо про цей маніфест

"Маніфест комуністичної партії" — перший програмний документ європейського комуністичного руху, що був написаний Карлом Марксом та Фрідріхом Енґельсом за дорученням ІІ конгресу Союзу комуністів. Уперше виданий 21 лютого 1848 року.

Маніфест проголошує невідворотність загибелі капіталізму від рук пролетаріату. У ньому поданий стислий виклад основних положень марксизму та його філософських і політичних засад. У "Маніфесті комуністичної партії" розкриті закони суспільного розвитку, неминучість зміни способів виробництва, обґрунтована історична місія пролетаріату як революційного перетворювача старого суспільства та творця нового ладу, виразника інтересів трудового класу.

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