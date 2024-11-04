"Внук сентября", "брат зимы" и не только: как украинцы называли ноябрь раньше

Ноябрь – месяц, который имеет больше всего народных названий в украинском календаре

Последний месяц осени давно вызвал особый интерес у наших предков. Его называли "внуком сентября", "сыном октября" и "родным братом зимы". Но почему именно ноябрь имеет так много имен и какое значение он имел в жизни украинцев?

"Телеграф" узнал, что большинство европейских языков используют для названия одиннадцатого месяца латинский корень "новом" (November). Зато украинский, как и другие славянские языки, пошел своим путем. У белорусов это "лістапад", у поляков и чехов — "лістопат", у сербохорватов — "студепи".

Есть версия, что современное название пришло из западноукраинских земель. Примечательно, что в Приднепровье до XX века ноябрем часто называли октябрь, о чем свидетельствует "Словарь украинского языка" Бориса Гринченко.

Народные названия ноября

У наших предков был богатый словарь для описания этого месяца:

"Напівзимник",

"Падолист".

"Листогній",

"Грудкотрус",

"Ворота зими",

"Листопадень",

"Братчини.

Особенно интересно название "братчини", сохранившееся на Полесье. Оно определяло время народных обрядов и празднований, которые устраивали в конце осени, когда все полевые работы были завершены.

Интересные факты

Во времена Киевской Руси этот месяц называли "груднем", а современный декабрь – "студнем". Календарь, которым мы пользуемся сегодня, базируется на западно-украинском разделении времени, где последний месяц осени сохранил свое нынешнее название.

Ноябрь – самый пасмурный месяц года с темнейшими ночами и поздними рассветами. Но именно в это время традиционно справляли свадьбу, молодежь собиралась на "вечорниці" и "досвітки", устраивая разнообразные забавы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно ставить ударение в названии этого месяца. Украинцы часто спорят об этом.