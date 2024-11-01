"Листопа́д" или "листо́пад": где правильно ставить ударение в этом слове

Украинцы часто спорят о правильном ударении в слове "ноябрь"

Ударение в украинских словах является важным элементом языковой системы. Оно оказывает существенное влияние на значение и понятность высказываний.

Казалось бы, простое слово "листопад" может запутать даже тех, кто хорошо владеет украинским. "Телеграф" выяснил, как правильно ставить ударение в этом слове и почему это имеет значение.

Единое ударение – двойное значение

В нашем языке слово "листопад" имеет два значения. Первое – одиннадцатый месяц года. Второе – естественное явление, когда с деревьев опадают листья. И в обоих случаях ударение падает на последний слог: листопа́д.

Часто можно услышать, как люди ставят ударение в этом слове по-разному: кто-то говорит "листОпад", а кто-то – "листопАд". Наш язык сохранил это ударение исторически. Слово "листопАд" образовалось сложением основ "листя" и "падати", где вторая часть взяла на себя ударение, как это часто бывает в сложных словах. Например: водопАд, зорепАд, снігопАд. Все эти слова имеют одинаковое строение с "листопадом" и ударение в них ставится одинаково.

Примеры употребления

"У листопАді погода мінлива."

"НастАв листопАд – дерева оголилися."

Правильное произношение этого слова – не просто дань правилам. Это часть нашей языковой культуры, которая отличает украинский среди других славянских языков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно ставить ударение в этом слове: подушка или подушка. Ответ довольно интересный.