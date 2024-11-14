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Не Виталик и не Миша: как в украинском языке правильно звучат мужские имена

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как правильно звучат мужские имена в украинском языке Новость обновлена 14 ноября 2024, 18:04
Как правильно звучат мужские имена в украинском языке. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В украинском языке нет словообразовательного суффикса -ик

В разговорной речи украинцев часто встречаются русские кальки, от которых следует избавляться и заменять их нашими аналогами. Особенно важно знать, как правильно звучат на родном языке мужские имена, поскольку говорить "Виталик", "Владик" или "Юра" — неправильно

Об этом на своей странице в Facebook сообщила филолог Ольга Васильева. Она объяснила, как мужские имена правильно звучат на украинском.

По словам Васильевой, в украинском языке отсутствует словообразовательного суффикса -ик, соответственно, образованные с его помощью имена, являются русизмами.

Мужские формы в нашем языке заканчиваются на -ко. Дело в том, что украинский тяготеет преимущественно к открытым слогам, когда слова заканчиваются громким звуком. Значит мужские имена правильно будут звучать так:

  • Не Ваня, а Ванько, Іванко чи Івась.
  • Не Міша, а Михайлик, Мишко та Михась.
  • Не Юра, а Юрчик, Юрко та Юрась.
  • Не Паша, а Павлик чи Павлусь.
  • Не Петя, а Петрик, Петько чи Петрусь.
  • Не Андрєй чи Андрюша, а Андрійко чи Андрусь.
  • Не Гордєй чи Гордюша, а Гордійко чи Гордусь.
  • Не Костя чи Костік, а Костик, Кость або Костусь.
  • Не Саша, а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик.
  • Не Альоша, а Олекса, Олешко.
  • Не Льоня, а Ленько.
  • Не Олєжа, а Олежко, Олькó або Лесь, Лесик.
  • Не Гріша, а Гришко, Гриць або Гринько.
  • Не Нікіта, а Микитка або Микитко.
  • Не Коля, а Миколка або Колькó.
  • Не Сьома, а Семко, Сенько або Семенко.
  • Не Стьопа, а Стець, Степко або Степанко.
  • Не Женя, а Євгенко.
  • Не Гєна, а Генко, Геник чи Генусь.
  • Не Рома, а Романко, Ромась або Ромко.
  • Не Дєня, а Дениско чи Денько.
  • Не Тьома, а Артемко або Темко.
  • Не Вася, а Василько, Васьо чи Васько.
  • Не Марік, а Марик або Марко.
  • Не Даня чи Данік, а Даник, Данько або Данилко.
  • Не Бодя, а Богдась, Богданик, чи Богданко.
  • Не Боря, а Борик, Борко чи Бориско.
  • Не Слава чи Славік, а Славик або Славко.
  • Не Владя чи Владік, а Владик або Владко.
  • Не Толя чи Толік, а Толик або Только.
  • Не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітась.
  • Не Вітя, а Вітько.
  • Не Федя, а Федусь чи Федько.
  • Не Вова, а Володик або Володько.
  • Не Сєрьожа, а Сергійко.
  • Не Кірюша, а Кирилко.
  • Не Ігорьоша, а Ігорко.
  • Не Іллюша, а Ілько.
  • Не Льова, а Левко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "все равно" – это калька. А в украинском языке есть 5 правильных способов сказать, что вам безразлично.

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#Украинский язык #Мужские имена