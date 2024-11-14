Не Виталик и не Миша: как в украинском языке правильно звучат мужские имена
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В украинском языке нет словообразовательного суффикса -ик
В разговорной речи украинцев часто встречаются русские кальки, от которых следует избавляться и заменять их нашими аналогами. Особенно важно знать, как правильно звучат на родном языке мужские имена, поскольку говорить "Виталик", "Владик" или "Юра" — неправильно
Об этом на своей странице в Facebook сообщила филолог Ольга Васильева. Она объяснила, как мужские имена правильно звучат на украинском.
По словам Васильевой, в украинском языке отсутствует словообразовательного суффикса -ик, соответственно, образованные с его помощью имена, являются русизмами.
Мужские формы в нашем языке заканчиваются на -ко. Дело в том, что украинский тяготеет преимущественно к открытым слогам, когда слова заканчиваются громким звуком. Значит мужские имена правильно будут звучать так:
- Не Ваня, а Ванько, Іванко чи Івась.
- Не Міша, а Михайлик, Мишко та Михась.
- Не Юра, а Юрчик, Юрко та Юрась.
- Не Паша, а Павлик чи Павлусь.
- Не Петя, а Петрик, Петько чи Петрусь.
- Не Андрєй чи Андрюша, а Андрійко чи Андрусь.
- Не Гордєй чи Гордюша, а Гордійко чи Гордусь.
- Не Костя чи Костік, а Костик, Кость або Костусь.
- Не Саша, а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик.
- Не Альоша, а Олекса, Олешко.
- Не Льоня, а Ленько.
- Не Олєжа, а Олежко, Олькó або Лесь, Лесик.
- Не Гріша, а Гришко, Гриць або Гринько.
- Не Нікіта, а Микитка або Микитко.
- Не Коля, а Миколка або Колькó.
- Не Сьома, а Семко, Сенько або Семенко.
- Не Стьопа, а Стець, Степко або Степанко.
- Не Женя, а Євгенко.
- Не Гєна, а Генко, Геник чи Генусь.
- Не Рома, а Романко, Ромась або Ромко.
- Не Дєня, а Дениско чи Денько.
- Не Тьома, а Артемко або Темко.
- Не Вася, а Василько, Васьо чи Васько.
- Не Марік, а Марик або Марко.
- Не Даня чи Данік, а Даник, Данько або Данилко.
- Не Бодя, а Богдась, Богданик, чи Богданко.
- Не Боря, а Борик, Борко чи Бориско.
- Не Слава чи Славік, а Славик або Славко.
- Не Владя чи Владік, а Владик або Владко.
- Не Толя чи Толік, а Толик або Только.
- Не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітась.
- Не Вітя, а Вітько.
- Не Федя, а Федусь чи Федько.
- Не Вова, а Володик або Володько.
- Не Сєрьожа, а Сергійко.
- Не Кірюша, а Кирилко.
- Не Ігорьоша, а Ігорко.
- Не Іллюша, а Ілько.
- Не Льова, а Левко.
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