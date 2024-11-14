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Не Віталік і не Міша: як в українській мові правильно звучать чоловічі імена

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як правильно звучать чоловічі імена в українській мові Новина оновлена 14 листопада 2024, 18:04
Як правильно звучать чоловічі імена в українській мові. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В українській мові немає словотворчого суфікса -ік

У розмовній мові українців часто зустрічаються російські кальки, яких слід позбавлятися і замінювати їх нашими аналогами. Особливо важливо знати, як правильно звучать рідною мовою чоловічі імена, оскільки говорити "Віталік", "Владік" чи "Юра" — неправильно

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила філолог Ольга Васильєва. Вона пояснила, як чоловічі імена правильно звучать українською.

За словами Васильєвої, в українській мові немає словотвірного суфікса -ік, відповідно, утворені за його допомогою імена, є русизмами.

Чоловічі форми в нашій мові закінчуються на -ко. Річ у тому, що українська тяжіє переважно до відкритих складів, коли слова закінчуються гучним звуком. Значить чоловічі імена правильно звучатимуть так:

  • Не Ваня, а Ванько, Іванко чи Івась.
  • Не Міша, а Михайлик, Мишко та Михась.
  • Не Юра, а Юрчик, Юрко та Юрась.
  • Не Паша, а Павлик чи Павлусь.
  • Не Петя, а Петрик, Петько чи Петрусь.
  • Не Андрєй чи Андрюша, а Андрійко чи Андрусь.
  • Не Гордєй чи Гордюша, а Гордійко чи Гордусь.
  • Не Костя чи Костік, а Костик, Кость або Костусь.
  • Не Саша, а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик.
  • Не Альоша, а Олекса, Олешко.
  • Не Льоня, а Ленько.
  • Не Олєжа, а Олежко, Олькó або Лесь, Лесик.
  • Не Гріша, а Гришко, Гриць або Гринько.
  • Не Нікіта, а Микитка або Микитко.
  • Не Коля, а Миколка або Колькó.
  • Не Сьома, а Семко, Сенько або Семенко.
  • Не Стьопа, а Стець, Степко або Степанко.
  • Не Женя, а Євгенко.
  • Не Гєна, а Генко, Геник чи Генусь.
  • Не Рома, а Романко, Ромась або Ромко.
  • Не Дєня, а Дениско чи Денько.
  • Не Тьома, а Артемко або Темко.
  • Не Вася, а Василько, Васьо чи Васько.
  • Не Марік, а Марик або Марко.
  • Не Даня чи Данік, а Даник, Данько або Данилко.
  • Не Бодя, а Богдась, Богданик, чи Богданко.
  • Не Боря, а Борик, Борко чи Бориско.
  • Не Слава чи Славік, а Славик або Славко.
  • Не Владя чи Владік, а Владик або Владко.
  • Не Толя чи Толік, а Толик або Только.
  • Не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітась.
  • Не Вітя, а Вітько.
  • Не Федя, а Федусь чи Федько.
  • Не Вова, а Володик або Володько.
  • Не Сєрьожа, а Сергійко.
  • Не Кірюша, а Кирилко.
  • Не Ігорьоша, а Ігорко.
  • Не Іллюша, а Ілько.
  • Не Льова, а Левко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "все одно" — це калька. А українською є 5 правильних способів сказати, що вам байдуже.

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#Українська мова #Чоловічі імена