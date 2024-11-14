Не Віталік і не Міша: як в українській мові правильно звучать чоловічі імена

В українській мові немає словотворчого суфікса -ік

У розмовній мові українців часто зустрічаються російські кальки, яких слід позбавлятися і замінювати їх нашими аналогами. Особливо важливо знати, як правильно звучать рідною мовою чоловічі імена, оскільки говорити "Віталік", "Владік" чи "Юра" — неправильно

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила філолог Ольга Васильєва. Вона пояснила, як чоловічі імена правильно звучать українською.

За словами Васильєвої, в українській мові немає словотвірного суфікса -ік, відповідно, утворені за його допомогою імена, є русизмами.

Чоловічі форми в нашій мові закінчуються на -ко. Річ у тому, що українська тяжіє переважно до відкритих складів, коли слова закінчуються гучним звуком. Значить чоловічі імена правильно звучатимуть так:

Не Ваня, а Ванько, Іванко чи Івась.

Не Міша, а Михайлик, Мишко та Михась.

Не Юра, а Юрчик, Юрко та Юрась.

Не Паша, а Павлик чи Павлусь.

Не Петя, а Петрик, Петько чи Петрусь.

Не Андрєй чи Андрюша, а Андрійко чи Андрусь.

Не Гордєй чи Гордюша, а Гордійко чи Гордусь.

Не Костя чи Костік, а Костик, Кость або Костусь.

Не Саша, а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик.

Не Альоша, а Олекса, Олешко.

Не Льоня, а Ленько.

Не Олєжа, а Олежко, Олькó або Лесь, Лесик.

Не Гріша, а Гришко, Гриць або Гринько.

Не Нікіта, а Микитка або Микитко.

Не Коля, а Миколка або Колькó.

Не Сьома, а Семко, Сенько або Семенко.

Не Стьопа, а Стець, Степко або Степанко.

Не Женя, а Євгенко.

Не Гєна, а Генко, Геник чи Генусь.

Не Рома, а Романко, Ромась або Ромко.

Не Дєня, а Дениско чи Денько.

Не Тьома, а Артемко або Темко.

Не Вася, а Василько, Васьо чи Васько.

Не Марік, а Марик або Марко.

Не Даня чи Данік, а Даник, Данько або Данилко.

Не Бодя, а Богдась, Богданик, чи Богданко.

Не Боря, а Борик, Борко чи Бориско.

Не Слава чи Славік, а Славик або Славко.

Не Владя чи Владік, а Владик або Владко.

Не Толя чи Толік, а Толик або Только.

Не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітась.

Не Вітя, а Вітько.

Не Федя, а Федусь чи Федько.

Не Вова, а Володик або Володько.

Не Сєрьожа, а Сергійко.

Не Кірюша, а Кирилко.

Не Ігорьоша, а Ігорко.

Не Іллюша, а Ілько.

Не Льова, а Левко.

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