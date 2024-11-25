Многие этого не знают: как правильно перевести "не расстраивайся" на украинский, объяснение от языковеда

Профессор объяснил разницу между "не расстраивайся" и "не засмучуйся"

Во время активного возрождения украинского языка многие начали предстать перед трудностями перевода привычных русских изречений. Особенно это касается эмоциональной лексики, которую мы используем каждый день.

Известный украинский языковед, доктор филологических наук Александр Пономарив в своей традиционной рубрике языковых консультаций ответил на очередной вопрос читателей о правильном переводе с русского языка. На этот раз к профессору обратились с вопросом о корректном переводе русского изречения "не расстраивайся" на украинский язык.

Как правильно на украинском

"Правильным переводом русского "не расстраивайся" является украинское "не засмучуйся", — объясняет Александр Пономарив. Это простое, на первый взгляд, предложение открывает важную тему о нюансах перевода и употребления языковых конструкций, которые могут оказывать существенное влияние на восприятие и понимание языка".

Многие люди продолжают использовать кальки по русскому языку. Это может приводить к появлению ошибок, которые становятся привычными в повседневном общении. К примеру, вместо "не расстраивайся" некоторые могут сказать "не переживай", что не совсем корректно передает первоначальный смысл фразы.

Стоит отметить, что этот вопрос часто возникает среди украинцев, стремящихся улучшить свой украинский язык и избавиться от русизмов в повседневной речи. Профессор Пономарев неоднократно отмечал важность использования удельно украинских слов вместо калькирования с русского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском хвалить умных. Ведь "умнічка" – это калька с русского.