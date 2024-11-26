Каву треба "варити" чи "заварювати": як правильно говорити українською

Мільйони українців щодня стикаються з цією мовною дилемою

Українці – справжні гурмани кави. Ми не просто п'ємо цей напій, ми його обожнюємо, експериментуємо та перетворюємо приготування на справжній ритуал.

Але навіть серед найзапекліших кавоманів точаться суперечки про правильність мовних конструкцій. "Телеграф" з'ясував, як правильно говорити про процес приготування ароматного напою.

Експертна думка: що каже відомий мовознавець

Олександр Авраменко розставляє крапки над "і" в цій мовній загадці. Виявляється, обидва варіанти мають право на існування, але з невеликими смисловими нюансами.

"Каву і варять, і заварюють. Вибір слова залежить від технології приготування напою", – пояснює експерт.

Практичний посібник: коли що казати

Варити каву: коли ви використовуєте турку або джезву, ставите на вогонь і чекаєте, поки підніметься апетитна пінка. Заварювати каву: коли заливаєте каву окропом і даєте настоятися, наприклад, у френч-пресі або заварному чайнику.

Отже, каву можна і варити, і заварювати. Не бійтеся експериментувати з мовою так само сміливо, як і з приготуванням кави. Головне – робити це з любов'ю та насолодою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати кавові напої. Та розкрив секрети правильної вимови та написання найпопулярніших кавових термінів.