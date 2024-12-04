Брехун, Пиво, Ромашка и другие: какие украинские фамилии самые уникальные

Всего таких родовых имен насчитывается 37

Среди украинских фамилий есть те, которые уже практически исчезли. Их можно назвать самыми редкими, поскольку у каждой их них менее сотни носителей.

Благодаря родовому имени зачастую можно понять, чем занимались предки, какое имели хобби, или особенности характера. Здесь их насчитывается 37, хотя на самом деле их может быть намного больше. Об этом сообщается на сайте "Рідні".

Стоит отметить, что по фамилиям из этого списка можно определить, что некоторые произошли от привычек людей.

Самые редкие украинские фамилии

Афендик — 4 носителя. Базика — 4 носителя. Бандера. Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые. Безгришна и Безгришный — суммарно 10 носителей. Безмозкий и Безмозка — 20 носителей. Бидось — 35 носителей. Брехун — 73 носителя. Вырвыкаша — 75 носителей. Воин — 74 носителя. Гадюка — 39 носителей. Гирчыця — 36 носителей. Дзеркаль — 79 носителей. Добрыйдень — 4 носителя, Деньдобрый — 46 носителей и Добрыйвечир — 21 носитель. Загубигорилка — 19 носителей. Загубинога — 23 носителя. Золотко — 50 носителей. Кийив — 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией Днипро, 1 человек с фамилией Житомир, 8 — Львив, 4 — Херсон, 2 — Одеса. Листопаденко — 3 носителя. Ляля — 51 носитель. Недайборщ — 92 носителя. Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек. Обийдыхата — 47 носителей. Палилюлька — 22 носителя. Печиборщ — 77 носителей. Пиво — 79 носителей. Поцилуй — 17 носителей. Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей. Ричка — 40 носителей. Ромашка — 91 носитель. Секретный — 22 носителя. Сонечко — 4 носителя. Товчигречка — 87 носителей. Убийсобака — 28 носителей. Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек Червоноокий — 16 носителей. Чорнооченко — 15 носителей. Янгол — 36 носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали только умным украинцам. Всего их насчитывается десять.