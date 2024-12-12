Какие продукты подорожают больше всего к новогодним праздникам

В последние месяцы стоимость продуктов росла из-за многих факторов

Спрос на продукты к праздничному столу начинает расти. Это приводит к их подорожанию.

Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала изданию "РБК-Украина", какие продукты больше всего подорожают к праздникам. Она объяснила, что ситуация с подорожанием продуктов праздничного стола в Украине наблюдается каждый год.

"Особенно с ценами на мясо, яйца, фрукты и овощи", — отмечает Попович.

Учитывая текущие тенденции, эксперт ожидает, что к новогодним праздникам цены на овощи, фрукты, мясо и яйца будут расти из-за повышенного спроса и сезонных факторов. Однако в этом году украинцы почувствовали повышение потребительских цен еще до наступления праздничного периода.

В последние месяцы стоимость продуктов росла из-за инфляции, увеличения производственных затрат из-за подорожания топлива и энергоресурсов, неурожайности сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятной погоды. Поэтому в целом этой зимой стоимость продуктов существенно выше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали о том, подорожает ли чеснок перед праздниками.