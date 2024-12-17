Не будьте, как Monobank. Эти слова на самом деле калька, на украинском они звучат иначе

Таких слов в быту встречается немало

В украинском языке существует много исключений и правил, которые иногда могут путать людей. Не исключением становятся и глаголы, которые мы часто видим в приложениях банка.

Как отметила редактор Ольга Васильева, обратившись в банк "Монобанк", в нескольких уведомлениях у них есть ошибки, которые следует исправить.

Ольга отмечает, что на украинском правильно говорить не "підтвердіть списання, а підтвердьте". Это же касается "оформіть", потому что на украинском "оформте". А относительно "збільшіть кредитний ліміт" — "збільште кредитний ліміт".

К этому правилу также относятся:

нищте, а не нищіть;

морщте, а не морщіть;

горбте, а не горбіть;

очистьте, а не очистіть;

подовжте / продовжте, а не подовжіть / продовжіть;

помовчте / промовчте, а не помовчіть / промовчіть и т.д.

Все вышеизложенные неправильные слова — калька с русского, поэтому их следует заменять. Узнать о правильных формах глаголов можно на украинском лингвистическом портале.

Напомним, что на украинском не корректно говорить "пока", когда прощаешься, ведь это русизм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском сказать "вопрос на засыпку", существует аж 5 точных вариантов перевода.