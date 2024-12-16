Не только шампанское. Как на украинском интересно называть игристое вино
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Существует четыре варианта
В украинском языке существует множество соответствий русским словам и кальке. У многих возникает вопрос: действительно ли "шампанське" — русизм.
По данным украинского толкового словаря, в нашем языке есть слово "шампанське", которое означает игристое виноградное вино. Однако к нему существует несколько интересных синонимов.
Как заменить шампанское в повседневной жизни другим словом того же значения рассказал портал "Словотвір". Отмечается, что есть всего четыре варианта.
Синонимы к слову шампанское:
- винограй;
- пінне вино;
- грайвинець;
- закарпатнина
Заметим, что говорить на украинском "шампанське" правильно, а вышеизложенные слова приведены для обогащения словарного запаса.
Для справки
Шампанское – это вид игристого вина, но не любое игристое вино может называться "Шампанское". Название происходит из региона Шампань из Франции. Название "Шампанское" имеет особую защиту – как "название места происхождения", из которого данный товар происходит. Именно поэтому в магазинах традиционное шампанское, которым мы его называем, подписывают игристое вино.
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