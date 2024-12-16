Не только шампанское. Как на украинском интересно называть игристое вино

Существует четыре варианта

В украинском языке существует множество соответствий русским словам и кальке. У многих возникает вопрос: действительно ли "шампанське" — русизм.

По данным украинского толкового словаря, в нашем языке есть слово "шампанське", которое означает игристое виноградное вино. Однако к нему существует несколько интересных синонимов.

Как заменить шампанское в повседневной жизни другим словом того же значения рассказал портал "Словотвір". Отмечается, что есть всего четыре варианта.

Синонимы к слову шампанское:

винограй;

пінне вино;

грайвинець;

закарпатнина

Заметим, что говорить на украинском "шампанське" правильно, а вышеизложенные слова приведены для обогащения словарного запаса.

Для справки

Шампанское – это вид игристого вина, но не любое игристое вино может называться "Шампанское". Название происходит из региона Шампань из Франции. Название "Шампанское" имеет особую защиту – как "название места происхождения", из которого данный товар происходит. Именно поэтому в магазинах традиционное шампанское, которым мы его называем, подписывают игристое вино.

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