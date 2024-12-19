Укр

"Глушилок" будет мало. Названы три способа защиты критической инфраструктуры от ударов дронов

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Коллаж

Восстанавливать критически важные предприятия дороже, чем защищать

Чтобы защитить украинские предприятия или критическую инфраструктуру в глубине нашей территории от ударов вражеских дронов одних только "глушилок", то есть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будет недостаточно. Нужен целый комплекс мер технического и огневого воздействия.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал СЕО компании Kvertus Ярослав Филимонов. Он объяснил, как уберечь предприятия от ударов дронов.

— Государство приоритизирует, что ему нужно здесь и сейчас, и что оно может себе позволить [защищать], но мы должны понимать, что все объекты критические. Они должны быть защищены средствами РЭБ. Они должны быть оснащены средствами радиоэлектронной разведки (РЭР), чтобы заблаговременно обнаруживать дроны и быть готовыми противодействовать им, — говорит эксперт по борьбе с беспилотниками.

Однако он объясняет, что в глубине украинской территории летают не FPV-дроны или квадрокоптеры DJI Mavic 3, а более серьезные угрозы — ударные дроны "Шахед/Герань". И против такого типа дронов должна работать комплексная защита.

— Здесь мы говорим и о средствах ПВО, здесь мы говорим о РЭБ, здесь мы говорим о любом способе физического уничтожения, — говорит Ярослав Филимонов. — Потому что чисто РЭБ не даст гарантию от всех бед. Должен работать комплекс, и как бы ни сложилась ситуация в ближайшие полгода-год (сейчас очень много говорят о "заморозке" и подписании соглашений) — государство все равно должно думать над тем, чтобы всю "критичку" защитить. Мы знаем, что сосед у нас ненадежнный, в любой момент может возобновить боевые действия, и мы должны быть готовы к любым вызовам.

Конечно, предприятия нужно защищать, потому что восстанавливать их получается дороже, чем защищать. На сегодняшний день средств разных много, но повторюсь — это РЭБ, РЭР и физическое уничтожение, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Ярослав Филимонов рассказал "Телеграфу", что особенного в новейшей системе РЭБ Украины.

Теги:
#РЭБ #Дроны #Kvertus