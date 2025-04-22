Как Трамп выбирает помощников — экс-советник президента США указал на тревожный момент

Не в интересах Трампа слушать Путина, а Украину он слышать не хочет

Президент США Дональд Трамп имеет немало советников по разным вопросам, однако он прислушивается к советам только тех людей, мнения которых совпадают с его личной точкой зрения. И это позволяет им манипулировать.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник Дональда Трампа по национальной безопасности 2018-2019 годов Джон Болтон. Он объяснил, к кому Трамп действительно прислушивается.

Больше читайте в публикации: "Путин манипулирует Трампом, а тот думает, что говорит с другом": интервью с Джоном Болтоном.

— Он слушает, с кем соглашается в конкретный момент. На самом деле, один из способов описать, как Трамп получает советы, заключается в том, что он говорит с большим количеством людей, пока не найдет кого-то, кто с ним согласится. Именно поэтому способность Путина манипулировать Трампом и, по моему мнению, Виткоффом, так тревожна — потому что Трамп склонен доверять тому, что говорит Путин. Он, в конце концов, его "друг". Разве ваш друг не говорит вам правду?, — задал риторический вопрос политический эксперт.

А спецпосланник Трампа Стив Уиткофф не знает достаточно, чтобы различить правду и ложь, — считает Болтон.

— Поэтому нужно найти способы убедить Трампа в том, что Путин не говорит ему то, что обязательно в интересах Америки. Мы знаем, что это не в интересах Украины, но нужно убедить Трампа, что слушать Путина не в его интересах тоже, — говорит эксперт по нацбезопасности.

По его мнению, президент Владимир Зеленский приложил немало усилий, чтобы донести до Трампа понимание причин этой войны, истории и реальности.

— Другие тоже пробовали — к сожалению, пока без особого успеха. Возможно, если бы кто-то смог убедить Илона Маска, что Украина борется за законные интересы, за то, чтобы быть свободной и независимой, это повлияло бы. Но Трампа окружают люди, которые мало что знают о регионе, его истории, и видят как груз, от которого США ничего не получают.

Когда пытаешься объяснить, почему сдерживание неспровоцированной агрессии в центре Европы — в интересах Америки — это просто пролетает мимо их голов, — подытожил Джон Болтон.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", чего ждать от "разочарованного" Трампа.