Забудьте об очередях в сервисных центрах. В "Дії" запускают новую полезную функцию для водителей

Больше никаких очередей

Министерство цифровой трансформации Украины запустит новую функцию в приложении "Дія. Она позволит заменить техпаспорт без посещения сервисных центров МВД.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в соцсетях. Новая услуга будет полезна владельцам автомобилей, потерявших или повредивших техпаспорт, изменивших личные данные или желающих изменить номерной знак. Автовладельцы смогут заменить документ буквально за несколько кликов в смартфоне, не тратя время в очередях.

Сейчас команда разработчиков ищет бета-тестировщиков, которые первыми испытают новую функцию и предоставят ценную обратную связь для ее усовершенствования.

Для участия в тестировании нужно отвечать следующим требованиям:

Быть совершеннолетним гражданином Украины (более 18 лет)

Иметь биометрический паспорт или вид на жительство в приложении "Дія"

Быть владельцем транспортного средства со свидетельством о регистрации, добавленным в "Дію"

Чтобы стать бета-тестировщиком, достаточно зарегистрироваться по указанной ссылке.

Напомним, в Украине разрешили выбирать оператора для доставки водительских удостоверений и номеров. Теперь водительские удостоверения, техпаспорта и номерные знаки можно получать через любого оператора почтовой связи.