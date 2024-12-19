"Глушилок" буде мало. Названо три способи захисту критичної інфраструктури від ударів дронів

Відновлювати критично важливі підприємства дорожче, аніж захищати

Щоб захистити українські підприємства або критичну інфраструктуру углибині нашої території від ударів ворожих дронів одних лише "глушилок", тобто засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) буде недостатньо. Потрібен цілий комплекс заходів технічного і вогневого впливу.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів СЕО компанії Kvertus Ярослав Філімонов. Він пояснив, як уберегти підприємства від ударів дронів.

— Держава пріоритизує, що їй потрібно тут і зараз, і що вона може собі дозволити [захищати], але ми маємо розуміти, що всі об'єкти критичні. Вони мають бути захищені засобами РЕБ. Вони мають бути оснащені засобами радіоелектронної розвідки (РЕР), щоб завчасно виявляти дрони і бути готовими протидіяти їм, — каже експерт з питань боротьби з безпілотниками.

Однак він пояснює, що в глибині української території літають не FPV-дрони чи квадрокоптери DJI Mavic 3, а більш серйозні загрози — ударні дрони "Шахед/Герань". І проти такого типу дронів має працювати комплексний захист.

— Тут ми говоримо і про засоби ППО, тут ми говоримо про РЕБ, тут ми говоримо про будь-який спосіб фізичного знищення, — каже Ярослав Філімонов. — Тому що суто РЕБ не дасть гарантію від до усіх бід. Має працювати комплекс, і як би не склалася ситуація в найближчих півроку-рік (зараз дуже багато говорять про "заморозку" і підписання угод) — держава все одно має думати над тим, щоби всю "критичку" захистити. Бо ми знаємо, що сусід у нас ненадійний, в будь-який момент може відновити бойові дії, і ми маємо бути готові до будь-яких викликів.

Звісно, підприємства треба захищати, тому що відновлювати їх виходить дорожче, аніж захищати. На сьогоднішній день засобів різних багато, але повторюсь — це РЕБ, РЕР і фізичне знищення, — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше Ярослав Філімонов розповів "Телеграфу", що особливого в новітній системі РЕБ України.