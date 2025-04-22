Что будет с пенсиями после войны и почему долгожданный момент вызывает тревогу у некоторых

Часть пенсионного обеспечения держится благодаря поступлениям ЕСВ с высоких зарплат военных, в частности боевых выплат

После окончания войны и демобилизации поступления в Пенсионный фонд могут значительно снизиться. Все дело в том, что сейчас львиную долю этих поступлений составляют ЕСВ по относительно высоким зарплатам военных. Однако у властей уже есть план.

О нем в интервью OBOZ.UA рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович. Она подчеркнула, что сейчас действительно часть пенсионного обеспечения держится благодаря поступлениям ЕСВ с высоких зарплат военных, в частности боевых выплат, однако в условиях прекращения боевых действий уменьшатся и расходы государства на оборону.

"Кроме того, планируется активное развертывание программ занятости и создание новых рабочих мест, что позволит постепенно компенсировать ныне поступающую от военных долю ЕСВ. Это поможет системно сбалансировать ситуацию", — рассказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что с января в Украине были введены ограничения на сверхвысокие пенсии. Таким образом, самая высокая пенсия в Украине уменьшилась в разы. Узнайте её размер в настоящее время.