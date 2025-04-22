Зеленский и Трамп встретятся в ближайшее время? Где и когда это может произойти

Вероятно, прощание состоится 26 апреля

Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут в ближайшее время встретиться на похоронах Папы Римского Франциска. Ранее президент США заявил, что посетит прощание, также стало известно, что глава Украины также может присутствовать на нем.

О том, что в Офисе Президента готовят визит Владимира Зеленского в Рим на прощание с понтификом, сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник. Официальной информации на этот счет пока нет.

В Ватикане проинформировали, что похороны Папы Франциска пройдут в субботу, 26 апреля, в 10:00. Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Рэ, Декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб будет перевезен для захоронения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore для погребения.

Если Трамп и Зеленский приедут на прощание с Папой Франциском, не исключено, что они встретятся. Официальные встречи не запланированы, однако президенты могут пересечься во время своего пребывания в Ватикане.

Следует отметить, что отношения Зеленского и Трампа складываются очень непросто. В частности, в конце февраля, во время визита главы Украины в США, между ними произошел жесткий спор в Белом доме.

Как сообщал Телеграф, Трамп странно отреагировал на смерть Папы и возмутил людей. Что не так с его заявлением.