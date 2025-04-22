В Киеве продают лабрадудля для по цене авто (фото)

Порода официально признана под названием австралийский коббердог только 13 лет назад и является единственной линией лабрадудлей с четкими характеристиками

Кроме собак с тысячелетней историей есть и породы, которые вывели совсем недавно. Австралийский коббердог или как его называли ранее "лабрадудль" выведен в Австралии с основной целью быть идеальной собакой-терапевтом и собакой-помощником.

В Украине щенок такой собаки стоит немало. На одном из маркетплейсов "Телеграф" нашел объявление где за "крепкого карамельного мальчика" просят 5 000 €. По банковскому курсу это примерно 235500 грн. Родители щенков прошли генетические тесты, живут в семье. Самое дешевое предложение – щенок за 3 000 € (141 300 грн). Щенки будут доступны с июня и находятся в Киеве.

Щенок коббердога весьма недешев

Щенки коббердога

За такую сумму в Украине можно приобрести хороший поддержанный автомобиль. Однако эта порода уникальна. Австралийский коббердог был зарегистрирован после 30 лет тщательного скрещивания пород и выделения нужных черт. Для достижения желаемого темперамента и гипоаллергенной шерсти в родословной породы есть лабрадор-ретривер, пудель, кокер-спаниель, ирландский водяной спаниель и пшеничный терьер. Несмотря на то, что их шерсть гипоаллергенна и не линяет, она нуждается в постоянном уходе, чтобы выглядеть как можно лучше.

Щенок коббердога

Ранее "Телеграф" рассказывал, что собака, имевшая в своем роде гладиаторов, продается в Украине. Это кане-корсо, известные не только своей храбростью.