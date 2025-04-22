Налоги на криптовалюту в Украине стали еще ближе. Кто и сколько будет платить

Законопроект будет рассматриваться 25 апреля

Уже на этой неделе парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рассмотрит законопроект о криптовалюте. Он коснется не только налогообложения, но и его обращения в Украине.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев. По его словам, документ насчитывает 200 страниц, включая все ключевые аспекты регулирования криптовалют.

"Сложный документ, объединяющий все основные вопросы по криптоактивам. Регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение ", — говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, по налогообложению предложена простая модель: налог будет уплачиваться только по прибыли. Фактическое наличие на счету криптовалюты без изменения ее количества не будет облагаться налогом. Поэтому разница между расходами на приобретение криптоактивов и доходами от их продаж в течение года будет влиять на налог.

Также в течение года после вступления закона в силу украинцы смогут задекларировать доходы от криптовалюты по ставке 5% без подтверждения первичных расходов. Больше подробностей Гетманцев пообещал озвучить после заседания комитета, которое состоится 25 апреля.

Напомним, что недавно объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины больно обрушили биткоин и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто и сколько будет платать налогов с криптовалюты в Украине.